Возвращается стабильность. Игнатенко второй раз подряд выйдет в старте Бордо
Встреча с лидером чемпионата
Твіттер Бордо/Автор невідомий
В матче 10-го тура французской Лиги 2 "Бордо" встретится с "Лавалем". В старте "жирондинцев" появится украинский опорник Даниил Игнатенко.
Он второй раз подряд выйдет в основном составе "Бордо". Перед этим в трех матчах Игнатенко провел шесть минут. В общей сложности на его счету один ассист и одна желтая карточка в семи поединках.
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В настоящее время "Бордо" находится на 13 месте второго французского дивизиона. В то же время “Лаваль” лидирует в Лиге 2, имея в два раза больше очков, чем у “жирондинцев” (22 против 11).
Матч начнется в 16.00.
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