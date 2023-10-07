Возвращается стабильность. Игнатенко второй раз подряд выйдет в старте Бордо

В матче 10-го тура французской Лиги 2 "Бордо" встретится с "Лавалем". В старте "жирондинцев" появится украинский опорник Даниил Игнатенко.

Он второй раз подряд выйдет в основном составе "Бордо". Перед этим в трех матчах Игнатенко провел шесть минут. В общей сложности на его счету один ассист и одна желтая карточка в семи поединках.

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В настоящее время "Бордо" находится на 13 месте второго французского дивизиона. В то же время “Лаваль” лидирует в Лиге 2, имея в два раза больше очков, чем у “жирондинцев” (22 против 11).

Матч начнется в 16.00.