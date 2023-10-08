  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский о поражении от Милана: Дженоа на правильном пути
В тренде

Малиновский о поражении от Милана: Дженоа на правильном пути

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Руслан прокомментировал матч с "россонери"

Малиновский о поражении от Милана: Дженоа на правильном пути

Фото: Getty Images

Новина українською

Вчера, в рамках 8-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле минимально проиграл "Милану" - 0:1.

Хавбек "грифонов" Руслан Малиновский прокомментировал результат этого поединка.

"Молодцы, ребята. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не все зависит от нас. Продолжаем в том же духе.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на правильном пути", - написал полузащитник в своем инстаграме.

Руслан вышел на игру против "россонери" в стартовом составе и в итоге провел 68 минут.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Андрей Телесненко: О террактах в Израиле, легионерский опыт в Беер-Шеве, встречах с Барселоной и футболке Гвардьолы
yellow-arrow
Зинченко поддержал Израиль в соцсетях. Фанаты набросились на украинца в комментариях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram @malinovskyi_18

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде