Малиновский о поражении от Милана: Дженоа на правильном пути

Вчера, в рамках 8-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле минимально проиграл "Милану" - 0:1.

Хавбек "грифонов" Руслан Малиновский прокомментировал результат этого поединка.

"Молодцы, ребята. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не все зависит от нас. Продолжаем в том же духе.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на правильном пути", - написал полузащитник в своем инстаграме.