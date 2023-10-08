Малиновский о поражении от Милана: Дженоа на правильном пути
Руслан прокомментировал матч с "россонери"
Фото: Getty Images
Вчера, в рамках 8-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле
Хавбек "грифонов" Руслан Малиновский прокомментировал результат этого поединка.
"Молодцы, ребята. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не все зависит от нас. Продолжаем в том же духе.
Спасибо болельщикам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на правильном пути", - написал полузащитник в своем инстаграме.
Руслан вышел на игру против "россонери" в стартовом составе и в итоге провел 68 минут.
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Источник:Instagram @malinovskyi_18
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