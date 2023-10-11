Малиновский потерял треть своей цены. Коваленко - четверть. Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков Серии А .

Коснулись изменения и двух украинцев, которые играют в Лиге.

Так, хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский существенно упал в цене – с 15 до 10 млн евро.

Также потерял в цене и хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко. Его ценник снизился с 2 до 1,5 млн евро.

Напомним, что Коваленко в нынешнем сезоне принял участие всего в двух матчах Серии А и суммарно провел на поле лишь 27 минут. Малиновский сыграл в 6 матчах, результативными действиями не отметился.