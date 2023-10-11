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Малиновский потерял треть своей цены. Коваленко - четверть. Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А

Наши за границей
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Оба украинца в Серии А серьезно потеряли в цене

Малиновский потерял треть своей цены. Коваленко - четверть. Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А

twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков Серии А.

Коснулись изменения и двух украинцев, которые играют в Лиге.

Так, хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский существенно упал в цене – с 15 до 10 млн евро.

Также потерял в цене и хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко. Его ценник снизился с 2 до 1,5 млн евро.

Напомним, что Коваленко в нынешнем сезоне принял участие всего в двух матчах Серии А и суммарно провел на поле лишь 27 минут. Малиновский сыграл в 6 матчах, результативными действиями не отметился.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
transfermarkt

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