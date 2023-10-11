Малиновский потерял треть своей цены. Коваленко - четверть. Transfermarkt обновил цены на игроков Серии А
Оба украинца в Серии А серьезно потеряли в цене
twitter.com/Atalanta_BC
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
Коснулись изменения и двух украинцев, которые играют в Лиге.
Так, хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский существенно упал в цене – с 15 до 10 млн евро.
Также потерял в цене и хавбек "Эмполи" Виктор Коваленко. Его ценник снизился с 2 до 1,5 млн евро.
Напомним, что Коваленко в нынешнем сезоне принял участие всего в двух матчах Серии А и суммарно провел на поле лишь 27 минут. Малиновский сыграл в 6 матчах, результативными действиями не отметился.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:transfermarkt
Популярное сейчас
- Хосеп Гвардиола сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси
- Украина – Сербия. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Глава арбитров АПЛ Говард Уэбб признал, что Ковачич должен был быть удален в игре с Арсеналом
- Известна оценка Довбыка в матче против Кадиса
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн