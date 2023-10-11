Стало известно, сколько зарабатывают Довбик и Цыганков в Жироне
Раскрыты зарплаты игроков Жироны
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Capology опубликовал приблизительную информацию зарплат игроков футбольного клуба "
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По данным Capology, Артем Довбик в неделю получает заработную плату в размере 48,077 евро, его годовая зарплата составляет 2 500 000 евро, его коллега по клубу и национальной сборной - Виктор Цыганков получает 26,923 евро в неделю, и 1 400 00 за год, эти суммы не включают бонусы.
Самым высокооплачиваемым игроком "Жироны" является Эрик Гарсия (центральный защитник) с общей годовой зарплатой 6 000 000 евро, или 115 385 евро в неделю.
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