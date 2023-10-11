Стало известно, сколько зарабатывают Довбик и Цыганков в Жироне

Capology опубликовал приблизительную информацию зарплат игроков футбольного клуба " Жирона ". Общая зарплата "Жироны" в сезоне 2023-2024 составляет 27 240 000 евро, или 523 846 евро в неделю.

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По данным Capology, Артем Довбик в неделю получает заработную плату в размере 48,077 евро, его годовая зарплата составляет 2 500 000 евро, его коллега по клубу и национальной сборной - Виктор Цыганков получает 26,923 евро в неделю, и 1 400 00 за год, эти суммы не включают бонусы.

Самым высокооплачиваемым игроком "Жироны" является Эрик Гарсия (центральный защитник) с общей годовой зарплатой 6 000 000 евро, или 115 385 евро в неделю.