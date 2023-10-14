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Украинские арбитры проведут матч отборочного турнира Евро-2024

Наши за границей
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Известно, кто будет судить матч Сан-Марино – Дания.

Украинские арбитры проведут матч отборочного турнира Евро-2024

Фото: ФК Верес

UA-Футбол
Новина українською

17 октября состоится матч Сан-Марино – Дания, этот матч будет судить украинская бригада арбитров.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на поединке отборочного турнира Евро-2024 главным арбитром выступит Виктор Копиевский, на линии ему помогут Александр Жуков и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будут возложены на Виталия Романова.

Напомним, матч пройдет в городе Серравалле на олимпийском стадионе.

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В статье: Судьи УЕФА
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Источник:
УЄФА

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