Украинские арбитры проведут матч отборочного турнира Евро-2024
Известно, кто будет судить матч Сан-Марино – Дания.
Фото: ФК Верес
17 октября состоится матч Сан-Марино – Дания, этот матч будет судить украинская бригада арбитров.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на поединке отборочного турнира Евро-2024 главным арбитром выступит Виктор Копиевский, на линии ему помогут Александр Жуков и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будут возложены на Виталия Романова.
Напомним, матч пройдет в городе Серравалле на олимпийском стадионе.
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Источник:УЄФА
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