Коноплянка: Верю Хендерсону, который сказал, что поехал в Саудовскую Аравию не за деньгами

Украинский вингер румынского ЧФР Евгений Коноплянка поделился мнениями о переходе футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

– Сейчас трансферные цены очень высоки. Не ожидал такого. Думаю, никто не ожидал. Но это очень любопытно. Какой предел? 1 миллиард? Увидим.

– Что думаешь о переезде футболистов в Саудовскую Аравию?

– Думаю, это их решение. Если они предпочитают поехать туда, почему бы и нет?

- Футболисты предпочитают деньги, а не футбол?

– Нет. Почему? Мне, например, тоже интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии. Захотелось вот посмотреть, как в Румынии. Для кого-то, конечно, дело в деньгах. Читал интервью Хендерсона. Он сказал, что поехал в Саудовскую Аравию не за деньгами. Верю ему. Почему нет? Возможно, ему очень нравится чемпионат Саудовской Аравии.