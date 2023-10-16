Коноплянка: Верю Хендерсону, который сказал, что поехал в Саудовскую Аравию не за деньгами
Возможно, ему просто нравится чемпионат
Украинский вингер румынского ЧФР Евгений Коноплянка поделился мнениями о переходе футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.
– Сейчас трансферные цены очень высоки. Не ожидал такого. Думаю, никто не ожидал. Но это очень любопытно. Какой предел? 1 миллиард? Увидим.
– Что думаешь о переезде футболистов в Саудовскую Аравию?
– Думаю, это их решение. Если они предпочитают поехать туда, почему бы и нет?
- Футболисты предпочитают деньги, а не футбол?
– Нет. Почему? Мне, например, тоже интересно посмотреть, как там с футболом в Китае или Японии. Захотелось вот посмотреть, как в Румынии. Для кого-то, конечно, дело в деньгах. Читал интервью Хендерсона. Он сказал, что поехал в Саудовскую Аравию не за деньгами. Верю ему. Почему нет? Возможно, ему очень нравится чемпионат Саудовской Аравии.
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