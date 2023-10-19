Зинченко — главный шутник. Игроки Арсенала охарактеризовали одноклубников

Игроки " Арсенала " Аарон Рамсдейл, Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли приняли участие в опросе Daily Mail, в котором охарактеризовали своих одноклубников.

Так, все три игрока назвали главным шутником команды украинского защитника Александра Зинченко.

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На вопрос о том, кто из игроков их больше всего разозлил, Рамсдейл назвал Бена Уайта, Кирана Тирни и Роба Холдинга. Мартинелли в качестве подобного игрока назвал Фабиу Вийеру. Жесус в этом аспекте выделил Якуба Кивёра и Александра Зинченко.

Далее футболистов попросили назвать игроков "канониров", которые с наименьшей вероятностью заплатят за ужин. Жезус отметил Риса Нелсона, Рамсдейл — Эль-Ненни, а Мартинелли — Виейру.