Зинченко — главный шутник. Игроки Арсенала охарактеризовали одноклубников
В опросе приняли участие Аарон Рамсдейл, Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли
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Игроки "
Так, все три игрока назвали главным шутником команды украинского защитника Александра Зинченко.
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На вопрос о том, кто из игроков их больше всего разозлил, Рамсдейл назвал Бена Уайта, Кирана Тирни и Роба Холдинга. Мартинелли в качестве подобного игрока назвал Фабиу Вийеру. Жесус в этом аспекте выделил Якуба Кивёра и Александра Зинченко.
Далее футболистов попросили назвать игроков "канониров", которые с наименьшей вероятностью заплатят за ужин. Жезус отметил Риса Нелсона, Рамсдейл — Эль-Ненни, а Мартинелли — Виейру.
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