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Артем Беседин отметился вторым забитым мячом за Ордабасы

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Его команда громит соперника

Артем Беседин отметился вторым забитым мячом за Ордабасы

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Казахстана продолжается 25 тур местного чемпионата. В одном из матчей "Ордабасы" принимает "Шахтер" (Караганда).

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По состоянию на сороковую минуту первого тайма счет уже 3:0 в пользу хозяев. Примечательно, что третий гол "Ордабасы" оформил украинский нападающий Артем Беседин. Он замкнул на пустые ворота фланговую передачу партнера.

Отметим, что Артем Беседин перешел в "Ордабасы" в июле текущего года. Сыграл за команду восемь матчей (с учетом сегодняшнего), забил два гола.

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В статье: Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин
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