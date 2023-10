Беседин забил дебютный гол за Ордабасы

Украинский нападающий Артем Беседин забил первый гол в составе “Ордабасы”. Форвард вышел в старте своей команды в матче против "Жетиса" и отличился на старте второго тайма.

На 55-й минуте Беседин открыл счет в матче. Это первое результативное действие Артема с момента перехода в “Ордабасы”. Всего в его активе семь сыгранных поединков.

Artem Besedin has scored his first goal for new side Ordabasy (in his 7th app) ????????⚽️????????



His club (as it stands) sit 6 points clear at the top of KPL



They’ll need just a point to clinch the title in their final 2 games (if they win today)



????: fc__ordabasy pic.twitter.com/cxtro0IvQ6