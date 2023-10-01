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Беседин забил дебютный гол за Ордабасы

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Отличился против команды украинца

Беседин забил дебютный гол за Ордабасы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский нападающий Артем Беседин забил первый гол в составе “Ордабасы”. Форвард вышел в старте своей команды в матче против "Жетиса" и отличился на старте второго тайма.

На 55-й минуте Беседин открыл счет в матче. Это первое результативное действие Артема с момента перехода в “Ордабасы”. Всего в его активе семь сыгранных поединков.

Добавим, что вместе с Беседином в команде играет бок о бок другой украинец Евгений Макаренко. Сегодня они выступали против команды своего соотечественника Ивана Брикнера, выступающего за “Жетису”.

"Ордабасы" лидируют в чемпионате Казахстана. В случае победы (счет матча 2:0 на 75 минуту) отрыв от второй "Астаны" будет составлять шесть очков. До конца соревнования осталось еще два тура.

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В статье: Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин
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Комментарии (1)
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Тренерую (Столица)
01.10.2023 в 15:29
Мяч ударился в Беседина и залетел в ворота - по другому никак )))
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