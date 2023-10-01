Беседин забил дебютный гол за Ордабасы
Отличился против команды украинца
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский нападающий Артем Беседин забил первый гол в составе “Ордабасы”. Форвард вышел в старте своей команды в матче против "Жетиса" и отличился на старте второго тайма.
На 55-й минуте Беседин открыл счет в матче. Это первое результативное действие Артема с момента перехода в “Ордабасы”. Всего в его активе семь сыгранных поединков.
Artem Besedin has scored his first goal for new side Ordabasy (in his 7th app) ????????⚽️????????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 1, 2023
His club (as it stands) sit 6 points clear at the top of KPL
They’ll need just a point to clinch the title in their final 2 games (if they win today)
????: fc__ordabasy pic.twitter.com/cxtro0IvQ6
Добавим, что вместе с Беседином в команде играет бок о бок другой украинец Евгений Макаренко. Сегодня они выступали против команды своего соотечественника Ивана Брикнера, выступающего за “Жетису”.
"Ордабасы" лидируют в чемпионате Казахстана. В случае победы (счет матча 2:0 на 75 минуту) отрыв от второй "Астаны" будет составлять шесть очков. До конца соревнования осталось еще два тура.
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