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Несмотря на ассист, Малиновский получил не лучшие оценки за матч с Салернитаной

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Украинец в тройке худших игроков своей команды

Несмотря на ассист, Малиновский получил не лучшие оценки за матч с Салернитаной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

27 октября в рамках 10-го тура итальянской Серии А "Дженоа" принимал "Салернитану".

В стартовом составе генуэзцев вышел украинский хавбек Руслан Малиновский – отыграл 59 минут и отдал ассист, с которого и был забит единственный и победный гол в матче (1:0).

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Впрочем, несмотря на результативное действие, украинец получил довольно низкие оценки от WhoScored и SofaScore.

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WhoScored поставил Руслану 6.6, SofaScore – 6.8. С такими оценками Руслан оказался в тройке худших игроков стартового состава своей команды.

На счету игрока также 45 касаний, 23 точных из 30 выполненных пасов (77%), 1 ключевая передача, 1 точная диагональ с 4, 13 потерь, 1 фол, 3 выигранных единоборства из 6, 2 выноса мяча и 2 отбора.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Салернитана (Салерно)
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