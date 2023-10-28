Зинченко и Забарный выйдут в старте Арсенала и Борнмута

В рамках 10-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на своем поле сыграет против "Шеффилда". А "Борнмут" примет "Бернли". Оба матча начнутся в 17:00.

Украинские защитники Зинченко и Забарный начнут эти поединки с первых минут. Александр выйдет в стартовом составе "канониров", а Илья - в старте "вишневых".

В этом сезоне чемпионата Англии 21-летний Забарный не пропустил еще ни одного тура, отыграв все поединки полностью. В свою очередь 26-летний Зинченко принял участие в 8 турах, проведя на поле 470 минут.уть в старте Арсенала и Борнмута