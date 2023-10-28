  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко и Забарный выйдут в старте Арсенала и Борнмута
В тренде

Зинченко и Забарный выйдут в старте Арсенала и Борнмута

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Илья еще не пропустил ни одного тура

Зинченко и Забарный выйдут в старте Арсенала и Борнмута

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 10-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на своем поле сыграет против "Шеффилда". А "Борнмут" примет "Бернли". Оба матча начнутся в 17:00.

Украинские защитники Зинченко и Забарный начнут эти поединки с первых минут. Александр выйдет в стартовом составе "канониров", а Илья - в старте "вишневых".

В этом сезоне чемпионата Англии 21-летний Забарный не пропустил еще ни одного тура, отыграв все поединки полностью. В свою очередь 26-летний Зинченко принял участие в 8 турах, проведя на поле 470 минут.уть в старте Арсенала и Борнмута

По теме
yellow-arrow
Русин впервые выйдет в старте за Сандерленд
yellow-arrow
АПЛ. Челси – Брентфорд 0:2. No Mudryk — no party
yellow-arrow
Ярмолюк выходит на замену в матче с Челси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) ФК Шеффилд (Англия) Бернли Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде