Зинченко и Забарный выйдут в старте Арсенала и Борнмута
Илья еще не пропустил ни одного тура
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на своем поле сыграет против "Шеффилда". А "Борнмут" примет "Бернли". Оба матча начнутся в 17:00.
Украинские защитники Зинченко и Забарный начнут эти поединки с первых минут. Александр выйдет в стартовом составе "канониров", а Илья - в старте "вишневых".
В этом сезоне чемпионата Англии 21-летний Забарный не пропустил еще ни одного тура, отыграв все поединки полностью. В свою очередь 26-летний Зинченко принял участие в 8 турах, проведя на поле 470 минут.уть в старте Арсенала и Борнмута
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Довбик получил самую низкую оценку от WhoScored среди стартового состава Жироны за матч против Сельты
- Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Видео
- "Никогда не говорю, что я играл за Барсу". Как Дмитрий Чигринский провалился на Камп Ноу
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн