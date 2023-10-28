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Русин впервые выйдет в старте за Сандерленд

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В матче против Норвича

Русин впервые выйдет в старте за Сандерленд

Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий

Новина українською

Назарий Русин впервые выйдет в стартовом составе за "Сандерленд" в матче против "Норвича". Украинец принял участие в 5-и поединках за команду и в целом сыграл 54 минуты, каждый раз выходя на замену.

Русин присоединился к английскому клубу в последнее трансферное окно за 2.5 млн евро. Контракт 15-го номера рассчитан до 2027 года.

Сейчас его команда занимает 10-е место в турнирной таблице, проиграв три последних матча.

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В статье: Сандерленд Норвич Сити Назарий Русин
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