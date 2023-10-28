Русин впервые выйдет в старте за Сандерленд
В матче против Норвича
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
Назарий Русин впервые выйдет в стартовом составе за "Сандерленд" в матче против "Норвича". Украинец принял участие в 5-и поединках за команду и в целом сыграл 54 минуты, каждый раз выходя на замену.
Русин присоединился к английскому клубу в последнее трансферное окно за 2.5 млн евро. Контракт 15-го номера рассчитан до 2027 года.
Сейчас его команда занимает 10-е место в турнирной таблице, проиграв три последних матча.
Rusyn ready ⚡️????#SAFC | #SUNNOR pic.twitter.com/16PgKZ21L5— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 28, 2023
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Источник:twitter.com
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