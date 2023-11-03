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Наставник Валенсии оценил игру Яремчука в матче Кубка Испании

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Рубен Бараха верит в украинского футболиста

Наставник Валенсии оценил игру Яремчука в матче Кубка Испании

Фото: valenciacf.com

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Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха высказался касательно выступления украинского нападающего Романа Яремчука в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Логроньеса".

"Яремчук? Эти игры нужны ему для того, чтобы обрести уверенность, игровое время и стабильность. Роман не смог забить гол, но он работал, он сыграл 80 минут (87 – прим.) и готов к игре в воскресенье.

Ему нужно увеличивать игровое время, а мы должны подготовить Яремчука, чтобы найти свой лучший момент", - сказал Бараха.

Добавим, что статистический портал SofaScore поставил Роману самую низкую оценку за поединок с "Логроньесом".

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Роман Яремчук Рубен Бараха Логроньес
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Источник:
Plaza Deportiva
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