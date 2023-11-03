Наставник Валенсии оценил игру Яремчука в матче Кубка Испании

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха высказался касательно выступления украинского нападающего Романа Яремчука в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Логроньеса".

"Яремчук? Эти игры нужны ему для того, чтобы обрести уверенность, игровое время и стабильность. Роман не смог забить гол, но он работал, он сыграл 80 минут (87 – прим.) и готов к игре в воскресенье.

Ему нужно увеличивать игровое время, а мы должны подготовить Яремчука, чтобы найти свой лучший момент", - сказал Бараха.