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Яремчук получил худшую оценку среди игроков основы Валенсии

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Команда украинца обыграла на выезде "Логроньес"

Яремчук получил худшую оценку среди игроков основы Валенсии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 2 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором "Логроньес" принимал "Валенсию". Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

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Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе "летучих мышей" и провел на поле все 90 минут 87 минут, после чего вместо него вышел Тьерри Коррейя.

После окончания поединка аналитический ресурс SofaScore оценил действия украинца. Портал поставил ему оценку 6.6. Это самый низкий показатель среди игроков "Валенсии", которые вышли в основе. Такой же балл и у Селима Амалла.

Лучшим футболистом был признан автор гола и ассиста Пабло Госальбес (8.2).

Яремчук получил худшую оценку среди игроков основы Валенсии - изображение 1
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