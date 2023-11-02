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Кубок короля. Валенсия с Яремчуком дожала Логроньес, 10 голов Алавеса, Вильярреал и Гранада тоже победили

Испания

Украинец победил, но не впечатлил

Кубок короля. Валенсия с Яремчуком дожала Логроньес, 10 голов Алавеса, Вильярреал и Гранада тоже победили

Фото: twitter.com/valenciacf

Роман Синчук Автор UA-Футбол
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В Испании с 31 октября по 2 ноября проходят матчи 1-го раунда Кубка короля. В них принимают матчи все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка прошлого сезона.

Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.

Кратко о матчах, прошедших 31 октября и 1 ноября, можете прочитать здесь и здесь.

В четверг во 2-й раунд Кубка Испании прошли еще несколько клубов Примеры.

"Вильярреал" с любителями проблем не имел вообще; "Гранаде" пришлось немного помучиться, и она дожала галисийскую "Аросу" лишь в самой концовке.

Похожая история получилась у "Валенсии". Роман Яремчук отбегал все 90 минут, но его вклад был скромен - только пара неопасных ударов. Гораздо качественнее у "Лос Чес" пробивали "малыши" - Госальбес хлестким ударом счет открыл; затем Фран Перес пробил в штангу; закрыл же игру точный удар Диего Лопеса.

Самый простой соперник выпал "Алавесу" - "Депортиво Мурсия" был основан всего два года назад и стал первым клубом из 8-го дивизиона в истории испанского футбола, который пробился в основную стадию Кубка. Естественно, баскам не составило труда набросать любителям целых 10 мячей.

"Чиклана" (VI дивизион) - "Вильярреал" - 0:5

Голы: Тригейрос, 19, 43, 72 (с пенальти), Паскуаль, 31, Баэна, 74

"Ароса" (V) - "Гранада" - 0:3

Голы: Кальехон, 19, Вайсман, 88, Дьеду, 90

"Лонгоньес" (IV) - "Валенсия" - 0:2

Голы: Госальбес, 45+1, Диего Лопес, 88

"Эркулес" (IV) - "Бургос" (ІІ) - 1:2

Голы: Сьерра, 35 (автогол) - Фер Ниньо, 19, Хави Лопес. 51

"Вильяновенсе" (IV) - "Ибица" (ІІІ) - 2:1

Голы: Марио Гонсалес, 62, Бермудес, 67 - Обольский, 42

"Депортиво Мурсия" (VIIІ) - "Алавес" - 0:10

Голы: Реббах, 7, 38, Дуарте, 13, Алькаин, 52, 60, Хаджи, 63, 80, Каррикабуру, 68, 75, 89

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