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Шавиш – Бенфика. Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

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Шавіш – Бенфіка: Дивитись Онлайн ⋇ Відеотрансляція матчу ⋇ 04.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шавиш – Бенфика. Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня "Шавиш" у себя дома примет "Бенфику". "Бенфика" держится на второй строчке в турнирной таблице, а вот "Шавиш" в шаге от того, чтобы оказаться на строчке выбытия в чемпионате Португалии. Посмотрим, сможет ли Трубин удержать ворота "орлов" без пропущенных мячей.

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"Шавиш" - "Бенфика"

4 ноября, 17:30

Прямая трансляция: MEGOGO

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Трансляція матчу Шавіш - Бенфіка
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