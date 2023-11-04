Шавиш – Бенфика. Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Шавіш – Бенфіка: Дивитись Онлайн ⋇ Відеотрансляція матчу ⋇ 04.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Шавиш" у себя дома примет "Бенфику". "Бенфика" держится на второй строчке в турнирной таблице, а вот "Шавиш" в шаге от того, чтобы оказаться на строчке выбытия в чемпионате Португалии. Посмотрим, сможет ли Трубин удержать ворота "орлов" без пропущенных мячей.
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"Шавиш" - "Бенфика"
4 ноября, 17:30
Прямая трансляция: MEGOGO
Трансляція матчу Шавіш - БенфікаСмотреть трансляцию
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