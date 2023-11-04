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Довбик оформил третий ассист в чемпионате Испании. Видео

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У него уже восемь голевых действий в текущей Ла Лиге

Довбик оформил третий ассист в чемпионате Испании. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

"Осасуна" и "Жирона" играют в очном матче 12 тура испанского чемпионата. Счет в этом поединке был открыт на 20-й минуте.

Артем Довбик выиграл борьбу в центре поля и разогнал атаку каталонцев, а затем записал в свой актив и ассист. Он прострелил на дальнюю правую штангу, а Иван Мартин в касание обыграл голкипера.

Это третья результативная передача украинца на этом чемпионате. В общей сложности на его счету восемь голевых действий в чемпионате (5+3) и один ассист в Кубке Испании. Он является самым результативным футболистом "Жироны" в этом сезоне

За ходом событий поединка можно следить в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 15:52
Молодец Артём!
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
04.11.2023 в 15:52
Молодец Артём!
Ответить
0
0

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