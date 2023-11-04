Довбик оформил третий ассист в чемпионате Испании. Видео

"Осасуна" и "Жирона" играют в очном матче 12 тура испанского чемпионата. Счет в этом поединке был открыт на 20-й минуте.

Артем Довбик выиграл борьбу в центре поля и разогнал атаку каталонцев, а затем записал в свой актив и ассист. Он прострелил на дальнюю правую штангу, а Иван Мартин в касание обыграл голкипера.

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Это третья результативная передача украинца на этом чемпионате. В общей сложности на его счету восемь голевых действий в чемпионате (5+3) и один ассист в Кубке Испании. Он является самым результативным футболистом "Жироны" в этом сезоне

За ходом событий поединка можно следить в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол>>>.