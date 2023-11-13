Трубин: Вот что значит Бенфика - верить до последней секунды и работать до конца

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился своими эмоциями после победы над "Спортингом" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Португалии.

"Вот что значит "Бенфика". Верить до последней секунды и работать до конца.

Эта победа - лучшее перед перерывом для работы в сборных. Рад пережить эти невероятные эмоции вместе с командой и болельщиками", - написал Трубин на своей странице в Instagram.