Трубин: Вот что значит Бенфика - верить до последней секунды и работать до конца
Команда украинца вырвала победу над "Спортингом"
Фото: Instagram
Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился своими эмоциями после победы над "Спортингом" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Португалии.
"Вот что значит "Бенфика". Верить до последней секунды и работать до конца.
Эта победа - лучшее перед перерывом для работы в сборных. Рад пережить эти невероятные эмоции вместе с командой и болельщиками", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
В текущем сезоне Примейра-лиги Трубин принял участие в семи поединках и пропустил четыре гола.
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