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Трубин: Вот что значит Бенфика - верить до последней секунды и работать до конца

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Команда украинца вырвала победу над "Спортингом"

Трубин: Вот что значит Бенфика - верить до последней секунды и работать до конца

Фото: Instagram

Новина українською
Новина українською

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился своими эмоциями после победы над "Спортингом" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Португалии.

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"Вот что значит "Бенфика". Верить до последней секунды и работать до конца.

Эта победа - лучшее перед перерывом для работы в сборных. Рад пережить эти невероятные эмоции вместе с командой и болельщиками", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне Примейра-лиги Трубин принял участие в семи поединках и пропустил четыре гола.

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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