Примейра-лига. Бенфика - Спортинг 2:1. Безумная волевая победа команды Трубина

Чемпионат Португалии, 11 тур

"Эштадиу да Луж" (Лиссабон)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш

Счет не должен вводить в заблуждение. Да, победа у "Бенфики" есть, однако далась она очень непросто. "Орлы" смогли реализовать свои моменты только когда подсел измученный игрой в меньшинстве соперник.

Подопечные Шмидта создали первую опасность матча на самом старте: Рафа Силва из предела штрафной попал в перекладину. Далее стандарт мог принести "Бенфике" результат, однако Жоау Мариу из пределов вратарского пробил рядом с левой стойкой.

В общем контроль поединка был в ногах гостей, но "орлы" неплохо играли на контратаках. У "Бенфики" остальное мало удавалось. Особенно игра в обороне. На 30 минуте подчистил Трубин, парировав удар Диоманде после подачи с углового. А в конце тайма украинский голкипер спасти не смог.

Это не была ошибка Трубина. Очень резко разрезали оборону соперника гости. Дёкереша вывели на ударную позицию и он из пределов штрафной попал в ближний правый угол. Анатолий к мячу прикоснулся, но круглый все равно улетел в ворота. Очень мощный удар от шведского нападающего.

GY⚽KERES assina o primeiro golo no dérbi ✍#SLBSCP // 0-1 pic.twitter.com/JVw8yq98Nn — Sporting CP (@SportingCP) November 12, 2023

"Спортинг" мог развивать свой потенциал и дальше, но Инасиу решил иначе. На 51 минуте он заработал вторую желтую, за что был удален из поля. Игра в меньшинстве практически удалась гостям.

Был момент у Мариу, также обострял Ди Мария. Аргентинец – главный герой атаки "орлов", очень многое он на себя берет по сравнению с другими. Казалось даже, что в большинстве “Бенфике” было играть тяжело, чем в равных составах. "Спортинг" мощно оборонялся, но только до компенсированного времени.

Шесть дополнительных минут все изменили. На 90+4 хозяева подавали угловой, на который даже пошел Трубин. Забить он не смог, однако получил билеты в первый ряд на спасительный гол "орлов". После подачи мяч дошел до 19-летнего Жуана Невеса, который расстрелял ворота соперника.

Еще через три минуты "Бенфика" забила еще один, однако арбитры сначала не засчитали гол. Они увидели там офсайд и начали проверять взятие ворот с помощью VAR. В этом моменте Аурснес прострелил в центр, а Тенгстедт (после неудачной попытки Отаменди пробить пяткой) забил в одно касание. Все-таки не увидели там положения вне игры и засчитали этот гол.

Все переворачивается с ног на голову. "Спортинг" был близок к тому, чтобы оторваться на шесть очков на лидерской позиции. В конце концов, "львы" теперь идут вторыми, уступая "Бенфике" как раз из-за результата в очной встрече. "Орлы" во второй раз в этом сезоне побеждают крупную португальскую команду (еще была победа над "Порту" 1:0 29 сентября). Теперь нужно еще стабильность обрести.

"Бенфика" – "Спортинг" 2:1

Голы: Жуан Невес 90+4, Тенгстедт 90+7 – Дёкереш 45

Бенфика: Трубин – Силва, Отаменди, Морату – Жуан Невес, Флорентину (Тенгстедт 64), Мариу (Гуэдэш 87), Аурснес – Ди Мария, Муса (Кабрал 64), Рафа Силва

Спортинг: Адан – Диоманде, Коатес, Инасиу – Эсгаю, Хьюлманд, Морита, Рейс (Нуну Сантуш 73) – Эдвардс (Сент-Жюст 57), Дёкереш, Гонсалвеш (Тринкау 73)

Предупреждения: Мариу 66, Невес 75 – Коатес 15, Инасиу 22, 51, Эдвардс 57, Хьюлманд 69