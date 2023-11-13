Трубин пропустил, но выиграл. Бенфика - Спортинг 2:1. Обзор матча и видео голов
Бенфика - Спортинг ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2023 ⋇ Примейра на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В чемпионате Португалии состоялось дерби – "Бенфика" принимала "Спортинг". Историческое и принципиальное противостояние. Пикантности добавляло то, что обе команды находятся на вершине турнирной таблицы. Перед туром их разделяли три очка. Трубин пропустил сильным ударом в ближний угол, но в целом "Бенфика" выиграла. Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии.
Голы: Жуан Невес 90+4, Тенгстедт 90+7 – Дёкереш 45
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