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Трубин пропустил, но выиграл. Бенфика - Спортинг 2:1. Обзор матча и видео голов

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Бенфика - Спортинг ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2023 ⋇ Примейра на UA-Футбол

Трубин пропустил, но выиграл. Бенфика - Спортинг 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В чемпионате Португалии состоялось дерби – "Бенфика" принимала "Спортинг". Историческое и принципиальное противостояние. Пикантности добавляло то, что обе команды находятся на вершине турнирной таблицы. Перед туром их разделяли три очка. Трубин пропустил сильным ударом в ближний угол, но в целом "Бенфика" выиграла. Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии.

"Бенфика" – "Спортинг" 2:1

Голы: Жуан Невес 90+4, Тенгстедт 90+7 – Дёкереш 45

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