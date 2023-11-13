Трубин пропустил, но выиграл. Бенфика - Спортинг 2:1. Обзор матча и видео голов

В чемпионате Португалии состоялось дерби – "Бенфика" принимала "Спортинг". Историческое и принципиальное противостояние. Пикантности добавляло то, что обе команды находятся на вершине турнирной таблицы. Перед туром их разделяли три очка. Трубин пропустил сильным ударом в ближний угол, но в целом "Бенфика" выиграла. Смотрите видеообзор матча чемпионата Португалии.

"Бенфика" – "Спортинг" 2:1

Голы: Жуан Невес 90+4, Тенгстедт 90+7 – Дёкереш 45