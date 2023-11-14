Главный тренер Осиека не расчитывает на Гармаша и готов продать украинца

"Осиек" не рассчитывает на экс-хавбека "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша, пишет Sport.ua.

Последний раз он играл в чемпионате Хорватии еще 30 сентября, затем находился лишь на скамейке запасных.

Наставник команды Зоран Зекич не видит украинца в составе. Кроме того, Гармаш переходил в "Осиек" еще, когда команду тренировал Степан Томаш, который был уволен в начале октября.

Контракт Гармаша с "Осиеком" рассчитан до конца сезона, но клуб хочет, чтобы украинец ушел уже зимой.