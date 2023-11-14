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Главный тренер Осиека не расчитывает на Гармаша и готов продать украинца

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Не очень радостные новости для экс-динамовца

Главный тренер Осиека не расчитывает на Гармаша и готов продать украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

"Осиек" не рассчитывает на экс-хавбека "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша, пишет Sport.ua.

Последний раз он играл в чемпионате Хорватии еще 30 сентября, затем находился лишь на скамейке запасных.

Наставник команды Зоран Зекич не видит украинца в составе. Кроме того, Гармаш переходил в "Осиек" еще, когда команду тренировал Степан Томаш, который был уволен в начале октября.

Контракт Гармаша с "Осиеком" рассчитан до конца сезона, но клуб хочет, чтобы украинец ушел уже зимой.

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Источник:
Sport.ua
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.11.2023 в 23:20
В принципе, гармаш уже лет 5ть не торт.
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
14.11.2023 в 23:20
В принципе, гармаш уже лет 5ть не торт.
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genpet (Николаев)
14.11.2023 в 22:26
Кращі часи Дениса позаду. Раз не зміг підтримувати форму на вищому рівні, то бутси на цвях
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avatar
Американец 2000
14.11.2023 в 22:25
Как неожиданно )))))))
sticker
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