Главный тренер Осиека не расчитывает на Гармаша и готов продать украинца
Не очень радостные новости для экс-динамовца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Осиек" не рассчитывает на экс-хавбека "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша, пишет Sport.ua.
Последний раз он играл в чемпионате Хорватии еще 30 сентября, затем находился лишь на скамейке запасных.
Наставник команды Зоран Зекич не видит украинца в составе. Кроме того, Гармаш переходил в "Осиек" еще, когда команду тренировал Степан Томаш, который был уволен в начале октября.
Контракт Гармаша с "Осиеком" рассчитан до конца сезона, но клуб хочет, чтобы украинец ушел уже зимой.
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Источник:Sport.ua
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oda1979 (Запорожье)
14.11.2023 в 23:20
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