Лунин получит шанс в матче с Кадисом из-за травмы Кепы

Голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага продолжает восстанавливаться от травмы, что исключает его из состава в предстоящем поединке против "Кадиса". Легкий разрыв мышц, полученный во время разминки перед матчем Лиги чемпионов против "Браги" в начале этого месяца, вывел голкипера из строя.

Ожидалось, что после небольшого перерыва Кепа вернется в основной состав для встречи с "Кадисом", но по информации MD, вероятно, ему придется еще немножко подождать, прежде чем вернуться к полноценным тренировкам.

В связи с этим 24-летний украинский вратарь Андрей Лунин, который эффективно выступал на замене Кепы, получит еще один шанс у воротах.

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