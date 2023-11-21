Лунин получит шанс в матче с Кадисом из-за травмы Кепы
Ключевой игрок Реала не сможет принять участие в матче против Кадиса из-за травмы, предоставляя шанс Лунину
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Голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага продолжает восстанавливаться от травмы, что исключает его из состава в предстоящем поединке против "Кадиса". Легкий разрыв мышц, полученный во время разминки перед матчем Лиги чемпионов против "Браги" в начале этого месяца, вывел голкипера из строя.
Ожидалось, что после небольшого перерыва Кепа вернется в основной состав для встречи с "Кадисом", но по информации MD, вероятно, ему придется еще немножко подождать, прежде чем вернуться к полноценным тренировкам.
В связи с этим 24-летний украинский вратарь Андрей Лунин, который эффективно выступал на замене Кепы, получит еще один шанс у воротах.
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