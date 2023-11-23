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Агент Трубина объяснил, почему украиский кипер не перешел в Интер

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Экс-вратарь "Шахтера" мог оказаться в Италии

Агент Трубина объяснил, почему украиский кипер не перешел в Интер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Агент голкипера сборной Украины Анатолия Трубина Юрий Данченко рассказал, почему его клиент предпочел перейти в "Бенфику", а не "Интер".

"Скажем так, "Бенфика" была более настойчивой и убедительной. Поэтому мы с Анатолием, исходя из этого, приняли такое решение.

Чемпионат Италии – один из лучших в мире. Если ты хочешь расти, добиваться целей и выигрывать трофеи, то тебе придется играть за сильные команды из такой лиги, а в Италии много сильных команд, в том числе и "Интер". Мы сделаем все, что сможем, и тогда будет то, чего Бог захочет", – приводит слова Данченко Maisfutebol.

Напомни, Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" этим летом за 10 миллионов евро. В текущем сезоне Анатолий провел 12 матчей и пропустил 11 голов, еще 4 раза отстоял на ноль.

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Бенфика (Лиссабон) Юрий Данченко Анатолий Трубин
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Источник:
Maisfutebol
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