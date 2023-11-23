Агент Трубина объяснил, почему украиский кипер не перешел в Интер

Агент голкипера сборной Украины Анатолия Трубина Юрий Данченко рассказал, почему его клиент предпочел перейти в "Бенфику", а не "Интер".

"Скажем так, "Бенфика" была более настойчивой и убедительной. Поэтому мы с Анатолием, исходя из этого, приняли такое решение.

Чемпионат Италии – один из лучших в мире. Если ты хочешь расти, добиваться целей и выигрывать трофеи, то тебе придется играть за сильные команды из такой лиги, а в Италии много сильных команд, в том числе и "Интер". Мы сделаем все, что сможем, и тогда будет то, чего Бог захочет", – приводит слова Данченко Maisfutebol.