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Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи

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Украинец совершил один сейв

Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" дома обыграл "Наполи" со счетом 4:2.

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Статистические порталы традиционно оценили футболистов, которые приняли участие в поединке.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин получил оценки 5.9 и 6.2 от WhoScored и SofaScore соответственно. Это самый низкий показатель среди игроков мадридской команды.

Андрей пропустил два мяча, совершил 1 сейв, 22 раза коснулся мяча и выполнил 16 из 19 точных передач (показатель точности составил 84%).

Лучшим игроком матча стал Джуд Беллингем. Хавбек "Реала" забил гол и сделал ассист. Его действия были оценены в 9.1 и 9.0.

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Источник:
WhoScored
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