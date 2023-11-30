Лунин получил худшую оценку за матч с Наполи

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" дома обыграл "Наполи" со счетом 4:2.

Статистические порталы традиционно оценили футболистов, которые приняли участие в поединке.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин получил оценки 5.9 и 6.2 от WhoScored и SofaScore соответственно. Это самый низкий показатель среди игроков мадридской команды.

Андрей пропустил два мяча, совершил 1 сейв, 22 раза коснулся мяча и выполнил 16 из 19 точных передач (показатель точности составил 84%).

Лучшим игроком матча стал Джуд Беллингем. Хавбек "Реала" забил гол и сделал ассист. Его действия были оценены в 9.1 и 9.0.