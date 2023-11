ЛЧ. Реал Мадрид - Наполи 4:2. Победу принес юниор

"Реал" был близок к осечке, но в решающий момент слово сказал юный воспитанник клуба.

Поединок начался с места в карьер. Джованни Симеоне открыл счет, замкнув прострел - Андрей Лунин, увы, отбил удар уже за линией ворот. У "Реала" на это ответил идеальным ударом в сольном проходе Родриго - 1:1.

С гола бразильца начался "мадридский" отрезок матча. Хозяева забрали мяч, классно его двигали, не давали ничего создать возле своих ворот. По такой игре красиво в падении забил Беллингем - ему ассистировал Алаба. Еще два шанса упустил Браим Диас. Перерыв.

11 - @RodrygoGoes ???????? has been involved in 11 goals (seven goals, four assists) in his last seven appearances with @realmadriden in all competitions after being involved in only two (one goal, one assist) in his first 12 games of the season. Streak. ???? pic.twitter.com/XP01aGswMS