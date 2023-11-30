ЛЧ. Реал Мадрид - Наполи 4:2. Победу принес юниор

"Реал" был близок к осечке, но в решающий момент слово сказал юный воспитанник клуба.

Поединок начался с места в карьер. Джованни Симеоне открыл счет, замкнув прострел - Андрей Лунин, увы, отбил удар уже за линией ворот. У "Реала" на это ответил идеальным ударом в сольном проходе Родриго - 1:1.

С гола бразильца начался "мадридский" отрезок матча. Хозяева забрали мяч, классно его двигали, не давали ничего создать возле своих ворот. По такой игре красиво в падении забил Беллингем - ему ассистировал Алаба. Еще два шанса упустил Браим Диас. Перерыв.

11 - @RodrygoGoes ???????? has been involved in 11 goals (seven goals, four assists) in his last seven appearances with @realmadriden in all competitions after being involved in only two (one goal, one assist) in his first 12 games of the season. Streak. ???? pic.twitter.com/XP01aGswMS — OptaJose (@OptaJose) November 29, 2023

Вероятно, играй "Реал" дальше с тем же драйвом - и "Наполи" мы бы не увидели вообще, но после перерыва "Сливочные" остановились. Зачем спешить? Итальянцы наказали инертного Алабу за его псевдозащиту голом Замбо-Ангисса. Лунин там не виноват даже близко.

Потом еще были два момента Хвичи, но разница в классе - это разница в классе, и стоило "Реалу" забегать, как "Наполи" опять "исчез" с поля зрения.

Не помогли гостям даже проблемы Браима Диаса с Родриго. Возможно, там просто судороги, но кто знает? В Мадриде свирепствует эпидемия травм.

С другой стороны, если бы не она, то вряд ли бы на поле вышел 19-летний воспитанник "Кастильи" Нико Пас. Именно его дальний удар принес команде победу сегодня. Красивая история!

19 - Aged at 19 years and 82 days, Nico Paz ???????? is the second youngest Argentinian player to score in @ChampionsLeague, only behind Lionel Messi, who scored against Panathinaikos in November 2005 (18 days, 131 days). Diamond. ???? pic.twitter.com/pZEYW64igw — OptaJose (@OptaJose) November 29, 2023

Хотя, конечно, тащил команду не аргентинец, а Беллингем и Карвахаль. Вот кто действительно монстры. Моменты, единоборства, передачи - все на них. Пересмотрите последний гол Хоселу - ну как Джуд это исполнил?!

Неудивительно, что с такими исполнителями у "Реала" 15 очков после 5 туров. Конечно, это гарантия первого места. Касательно "Наполи", то он после осечки будет решать вопрос с выходом из группы в лобовом матче с "Брагой" в последнем туре.

5-й тур Лиги чемпионов. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Наполи" - 4:2

Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 - Симеоне, 9, Замбо-Ангисса, 47

"Реал": Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 87) - Вальверде, Кроос, Себальос (Хоселу, 57) - Беллингем - Браим Диас (Пас, 65), Родриго (Васкес, 87)

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жуан Жезус (Дзаноли, 87) - Замбо-Ангисса, Лоботка (Распадори, 87), Зелинский (Эльмас, 65) - Политано (Кайюсте, 78), Симеоне (Осимхен, 46), Кварацхелия

Предупреждения: Зелинский, 49, Кайюсте, 90