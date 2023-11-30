"Он упустил несколько возможностей". Тренер Сандерленда объяснил раннюю замену Русина
Украинец может иметь проблемы с количеством игрового времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей объяснил, почему заменил украинского форварда Назария Русина в перерыве матча 17-го тура Чемпионшипа против "Плимута" (0:2).
"Я снял Русина, потому что чувствовал, будто он упустил несколько возможностей. Он несколько раз был в оффсайде, а вот Майенда на тренировках работал очень хорошо. Я просто почувствовал, что пора дать парню возможность сыграть в центре нападения.
Все наши форварды должны играть, иначе мы не узнаем, смогут ли они забивать голы", — сказал тренер.
Интересно, что после этого матча, специалист не включил Русина в заявку на матч с "Хаддерсфилдом" (1:2).
Всего Русин провел 9 поединков за "Сандерленд" и отметился одной результативной передачей.
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