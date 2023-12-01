  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко получил специальную карточку в EA FC24 с топовым рейтингом 86
В тренде

Зинченко получил специальную карточку в EA FC24 с топовым рейтингом 86

Наши за границей

В частности, такие карточки также получили Месси и Бензема

Зинченко получил специальную карточку в EA FC24 с топовым рейтингом 86

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

EA Sports выпустили новую коллекцию карточек в режиме Ultimate Team. Новая серия карточек в FC24 получила название Radioactive.

Новую карточку получил также левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Украинец получил рейтинг 86. Карточка нашего легионера имеет play style под названием "Ракета". То есть этот показатель повышает значение pace (скорости).

Если сравнивать с оригинальной карточкой Александра в FC24, то новый образец имеет большие показатели. А именно скорость увеличилась на 22, завершение (удар) на 7, пас на 5, дриблинг на 5, защита на 7 и физика на 11.

Примечательно, что Зинченко попал в очень солидную компанию. Кроме, украинца карточки Radioactive получили Лео Месси, Карим Бензема, Рональд Араухо, Йошко Гвардиол, Федерико Вальверде и Доминик Собослаи.

По теме
yellow-arrow
Соболь снова в запасе Страсбура. Он сыграл в сезоне 21 минуту
yellow-arrow
Тренер Жироны рассказал о степени готовности Довбика к матчу с Валенсией
yellow-arrow
Миколенко: У Мудрика такие качества, которые есть не у многих в мире
Александр Зинченко EA FC 24
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости