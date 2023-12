Зинченко получил специальную карточку в EA FC24 с топовым рейтингом 86

EA Sports выпустили новую коллекцию карточек в режиме Ultimate Team. Новая серия карточек в FC24 получила название Radioactive.

Новую карточку получил также левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Украинец получил рейтинг 86. Карточка нашего легионера имеет play style под названием "Ракета". То есть этот показатель повышает значение pace (скорости).

Если сравнивать с оригинальной карточкой Александра в FC24, то новый образец имеет большие показатели. А именно скорость увеличилась на 22, завершение (удар) на 7, пас на 5, дриблинг на 5, защита на 7 и физика на 11.

Примечательно, что Зинченко попал в очень солидную компанию. Кроме, украинца карточки Radioactive получили Лео Месси, Карим Бензема, Рональд Араухо, Йошко Гвардиол, Федерико Вальверде и Доминик Собослаи.

It's time to take your Starting XI back to the lab.



Engineer new links through new Chemistry only available through Radioactive, Special Player Items with altered boosts that introduce additional squad-building possibilities for your side.



Discover more: https://t.co/ZueUsbjO0F pic.twitter.com/PFvTW2GCqY