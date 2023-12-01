Зинченко получил специальную карточку в EA FC24 с топовым рейтингом 86

EA Sports выпустили новую коллекцию карточек в режиме Ultimate Team. Новая серия карточек в FC24 получила название Radioactive.

Новую карточку получил также левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Украинец получил рейтинг 86. Карточка нашего легионера имеет play style под названием "Ракета". То есть этот показатель повышает значение pace (скорости).

Если сравнивать с оригинальной карточкой Александра в FC24, то новый образец имеет большие показатели. А именно скорость увеличилась на 22, завершение (удар) на 7, пас на 5, дриблинг на 5, защита на 7 и физика на 11.

Примечательно, что Зинченко попал в очень солидную компанию. Кроме, украинца карточки Radioactive получили Лео Месси, Карим Бензема, Рональд Араухо, Йошко Гвардиол, Федерико Вальверде и Доминик Собослаи.