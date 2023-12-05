Яремчук попросил замену в матче Кубка Испании
Пока что неясно, что случилось
instagram.com/valenciacf
Во вторник, 5 декабря, "Валенсия" в рамках 1/32 финала Кубка Испании на выезде играет с "Арокой".
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В стартовом составе "летучих мышей" вышел украинский форвард Роман Яремчук, и уже на 8-й минуте он открыл счет в матче.
В итоге, украинец отыграл 82 минуты и был заменен, причем Роман жестом сам показал, что ему нужна замена.
Пока что рано говорить, так как игрок покидал поле визуально без признаков травмы, однако возможно у Романа небольшое повреждение.
Напомним, что это был 12-й матч Яремчука за испанскую команду в текущем сезоне и его первый гол.
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