Яремчук стал лучшим игроком матча Ароса - Валенсия
SofaScore оценил вклад украинского форварда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Во вторник, 5 декабря "Ароса" на своем поле принимала "Валенсию" в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты. За это время нападающий забил победный гол, нанес 2 удара по воротам (1 в створ и 1 неточный), сделал 45 касаний мяча, отдал 23 точные передачи из 30 (77%), в том числе 2 ключевые, выиграл 2 верховые дуэли из 3, 16 раз потерял мяч, заработал 2 фола, однажды был в офсайде и 1 раз выбил мяч.
Авторитетный портал SofaScore оценил действия украинца в 7.6 балла - это самая высокая оценка в составах обоих клубов. Столько же и у одноклубника Романа, голкипера Жауме Доменека.
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