Кубок короля. Яремчук принес победу Валенсии, успехи Хетафе и Эспаньола

5-7 декабря проходят матчи 2-го раунда Кубка короля-2023/24. В них принимают участие все клубы элиты, кроме "Реала", "Барселоны", "Атлетико" и "Осасуны" - самых успешных команд Ла Лиги и Кубка в прошлом сезоне.

Все противостояния состоят из одного матча, который проходит на поле команды из низшего дивизиона.

Ранее в 3-й раунд Кубка пробился "Вильярреал", дожавший любителей лишь в добавленное время.

Главная новость дня - Роман Яремчук наконец-то забил за "Валенсию", да еще и принес ей победу. Круто!

Хуже то, что в остальном на фоне соперника из 5-го дивизиона украинец мастерства не показал, много терял мяч, имел проблемы во всех компонентах игры. Да, газон был ужасен, и играла "Валенсия" резервом, но все равно так Уго Дуро из основы не выбить.

Ко всему, Роман еще и попросил замену после стыка в конце игры. Поле он покидал твердым шагом, и пока не до конца ясно, что произошло.

⚽️ ¡¡GOOOOOOL DE YAREMCHUK!! ¡¡SE ADELANTA EL VALENCIA!!



Después de un par de rechaces, el delantero ucraniano manda el balón a la red.



???? @ArosaSCOficial | 0 -1 | @valenciacf | 8'



ℹ️ Minuto a minuto: https://t.co/vv4nW83udX#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/TPtOxVy2g2 — RFEF (@rfef) December 5, 2023

Также резервом и очень бледо выиграл сегодня "Хетафе" - ему на помощь пришли рост и мощь Хуанми Латасы.

Напоследок прошел дальше текущий лидер 3-го дивизиона "Кастельон", а "Эспаньол" в битве фаворитов Сегунды перетерпел "Вальядолид" - помог дубль воспитанника "Попугаев" Жофре Каррераса.

"Аценета" (V дивизион) - "Хетафе" - 1:2

Голы: Горша, 56 - Латаса, 53, 74

"Ароса" (V) - "Валенсия" - 0:1

Гол: Яремчук, 8

"Кастельон" (ІІІ) - "Овьедо" (ІІ) - 2:1

Голы: Суэро, 40, Греннинг, 49 - Алемао, 56

"Эспаньол" (ІІ) - "Вальядолид" (ІІ) - 3:1

Голы: Жофре, 24, 43, Пуадо, 90+6 - Исра Сала, 82