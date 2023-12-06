  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бараха: Замена Яремчука? Это было запланировано. Он понадобится нам в пятницу
В тренде

Бараха: Замена Яремчука? Это было запланировано. Он понадобится нам в пятницу

Наши за границей
Обновлено

Наставник "Валенсии" - об украинском форварде

Бараха: Замена Яремчука? Это было запланировано. Он понадобится нам в пятницу

Фото: ФК Валенсія

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал замену украинского форварда Романа Яремчука в матче 1/32 финала Кубка Испании против "Аросы" (1:0).

"Замена Яремчука была запланированной. Он давно не играл столько минут. И мы решили, что он должен отдохнуть, потому что Роман понадобится нам в пятницу [в матче против "Хетафе" - прим.]", - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что Яремчук стал лучшим игроком матча "Ароса" - "Валенсия".

Поединок "Хетафе" - "Валенсия" состоится 8 декабря и начнется в 22:00 по Киеву.

Читайте также"Он проделал хорошую работу". Тренер Валенсии отметил игру Яремчука в кубковом матче
По теме
yellow-arrow
Мудрик хочет сменить агента
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Валенсия (Испания) Роман Яремчук Рубен Бараха
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
valenciacf.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости