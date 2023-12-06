Бараха: Замена Яремчука? Это было запланировано. Он понадобится нам в пятницу

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал замену украинского форварда Романа Яремчука в матче 1/32 финала Кубка Испании против "Аросы" (1:0).

"Замена Яремчука была запланированной. Он давно не играл столько минут. И мы решили, что он должен отдохнуть, потому что Роман понадобится нам в пятницу [в матче против "Хетафе" - прим.]", - приводит слова наставника официальный сайт клуба.