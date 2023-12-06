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"Он проделал хорошую работу". Тренер Валенсии отметил игру Яремчука в кубковом матче

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Украинец забил гол и принес победу своей команде

"Он проделал хорошую работу". Тренер Валенсии отметил игру Яремчука в кубковом матче

Фото: ФК Валенсія

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха подвел итог матча 1/32 финала Кубка Испании против "Аросы" (1:0). Напомним, единственный и победный гол в этой игре забил украинец Роман Яремчук.

"Главное, что мы прошли дальше. Первый тайм мы провели лучше с точки зрения пространства. Роман Яремчук проделал хорошую работу с движением. Мы говорили об этом в перерыве.

Во втором тайме мы потеряли мяч. Хауме действовал на хорошем уровне и держал нас в игре. Дело не в расслабленности, повлияло и поле. Мы не очень хорошо провели второй тайм и не забили гол, чтобы сделать счет 0:2, который также сохранил бы жизнь матчу.

Всем нужны минуты, и Кубок дает такую возможность. Роман забил гол. Для него это хорошо. У Каноса были минуты, у Амальи и Дьяхаби тоже. Хесус Васкес, который долгое время не играл, провел весь матч. Альберто также вернулся, и мы должны извлечь из этого положительные моменты. Травм не было, а игра помогла нам получить минуты и вернуть игроков в строй", - подытожил Бараха.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Рубен Бараха
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Источник:
valenciacf.com
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