Мудрик отдал ассист в матче против МЮ
Челси сравнял счет в концовке первого тайма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 декабря, в Англии проходит несколько матчей 15-го тура АПЛ, в главном из которых "МЮ" принимает "Челси".
В стартовом составе гостей вышел украинский вингер Михаил Мудрик и отметился результативным действием уже в первом тайме.
В самой концовке тайма украинец отдал ассист на Палмера, который и сравнял счет в матче – 1:1 к перерыву.
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