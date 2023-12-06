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Мудрик отдал ассист в матче против МЮ

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Челси сравнял счет в концовке первого тайма

Мудрик отдал ассист в матче против МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 6 декабря, в Англии проходит несколько матчей 15-го тура АПЛ, в главном из которых "МЮ" принимает "Челси".

В стартовом составе гостей вышел украинский вингер Михаил Мудрик и отметился результативным действием уже в первом тайме.

В самой концовке тайма украинец отдал ассист на Палмера, который и сравнял счет в матче – 1:1 к перерыву.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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