Мудрик отдал ассист в матче против МЮ

Сегодня, 6 декабря, в Англии проходит несколько матчей 15-го тура АПЛ, в главном из которых "МЮ" принимает "Челси".

В стартовом составе гостей вышел украинский вингер Михаил Мудрик и отметился результативным действием уже в первом тайме.

В самой концовке тайма украинец отдал ассист на Палмера, который и сравнял счет в матче – 1:1 к перерыву.