Клуб Чеберко победил в плей-офф МЛС. Украинец сыграл в решающем матче

В ночь с 9 на 10 декабря по центральноевропейскому времени в решающем матче за титул МЛС встречались "Коламбус Крю" и действующий чемпион ФК "Лос-Анджелес". Поединок проходил на стадионе в Колумбусе, штат Огайо.

"Крю" забил два гола в первом тайме с интервалом в четыре минуты. Лос-Анджелес сумел ответить одним взятием ворот в середине второй половины встречи.

В составе Коламбус Крю на поле вышел украинский центральный защитник Евгений Чеберко. 25-летний футболист появился на поле на 83 минуте и провел с учетом дополнительного времени около 15 минут.

Таким образом, украинец стал победителем текущего сезона МЛС.

Это третья победа "Коламбус Крю" в истории выступлений в Высшей лиге США. Рекордсменом по данному показателю является ФК “Лос-Анджелес” с пятью трофеями.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Чеберко в текущем сезоне провел девять матчей в составе “Коламбус Крю” в МЛС, в том числе дважды выйдя в основном составе. Еще три встречи он провел в Кубке лиги.

Украинец присоединился к американской команде в июле этого года. Он перешел из "Осиека" за один миллион евро, подписав контракт до конца 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в тот же один миллион евро.

Добавим, что Чеберко – не первый украинец, выигравший МЛС. В 2004 году Дмитрий Коваленко праздновал победу в составе "Ди Си Юнайтед".

"Коламбус Крю" – ФК "Лос-Анджелес" 2:1

Голы: Кучо 33 (пен.), Йебоа 37 – Буанга 74