Миколенко - в тройке лучших крайних защитников нынешнего сезона АПЛ по средней оценке WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored представил пятерку лучших крайних защитников АПЛ по показателям среднего рейтинга.

Во внимание принимались игроки, которые сыграли не менее 10 матчей в текущем сезоне.

На втором месте рейтинга оказался украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко со средней оценкой 7.17.

Выше него только Киран Триппьер из "Ньюкасла" и Педро Порро из "Тоттенхэма" с одинаковой оценкой 7.21.

Топ-5 крайних защитников АПЛ с самым высоким средним рейтингом от WhoScored:

1. Киран Триппьер ("Ньюкасл")/Педро Порро ("Тоттенхэм") – 7.21

2. Виталий Миколенко (" Эвертон ") – 7.17

3. Трент-Александер Арнольд ("Ливерпуль") – 7.16

4. Энтони Робинсон ("Фулхэм") – 6.99

5. Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед") – 6.94

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Миколенко провел 15 матчей, в которых забил 2 гола.

