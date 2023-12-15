Миколенко - в тройке лучших крайних защитников нынешнего сезона АПЛ по средней оценке WhoScored
Впереди пока только Триппьер и Порро
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал WhoScored представил пятерку лучших крайних защитников АПЛ по показателям среднего рейтинга.
Во внимание принимались игроки, которые сыграли не менее 10 матчей в текущем сезоне.
На втором месте рейтинга оказался украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко со средней оценкой 7.17.
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Выше него только Киран Триппьер из "Ньюкасла" и Педро Порро из "Тоттенхэма" с одинаковой оценкой 7.21.
Топ-5 крайних защитников АПЛ с самым высоким средним рейтингом от WhoScored:
1. Киран Триппьер ("Ньюкасл")/Педро Порро ("Тоттенхэм") – 7.21
2. Виталий Миколенко ("
3. Трент-Александер Арнольд ("Ливерпуль") – 7.16
4. Энтони Робинсон ("Фулхэм") – 6.99
5. Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед") – 6.94
Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Миколенко провел 15 матчей, в которых забил 2 гола.
???? Highest rated full-backs in the Premier League this season (10+ apps):— WhoScored.com (@WhoScored) December 15, 2023
???? Pedro Porro / Kieran Trippier - 7.21
???? Vitalii Mykolenko - 7.17
???? Trent Alexander-Arnold - 7.16
???? Antonee Robinson - 6.99
???? Diogo Dalot - 6.94 pic.twitter.com/vQom5p51R4
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