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Миколенко - в тройке лучших крайних защитников нынешнего сезона АПЛ по средней оценке WhoScored

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Впереди пока только Триппьер и Порро

Миколенко - в тройке лучших крайних защитников нынешнего сезона АПЛ по средней оценке WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored представил пятерку лучших крайних защитников АПЛ по показателям среднего рейтинга.

Во внимание принимались игроки, которые сыграли не менее 10 матчей в текущем сезоне.

На втором месте рейтинга оказался украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко со средней оценкой 7.17.

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Выше него только Киран Триппьер из "Ньюкасла" и Педро Порро из "Тоттенхэма" с одинаковой оценкой 7.21.

Топ-5 крайних защитников АПЛ с самым высоким средним рейтингом от WhoScored:

1. Киран Триппьер ("Ньюкасл")/Педро Порро ("Тоттенхэм") – 7.21

2. Виталий Миколенко ("Эвертон") – 7.17

3. Трент-Александер Арнольд ("Ливерпуль") – 7.16

4. Энтони Робинсон ("Фулхэм") – 6.99

5. Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед") – 6.94

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Миколенко провел 15 матчей, в которых забил 2 гола.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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