Главный тренер Валенсии о Яремчуке: Он хорошо себя показал

Вчера состоялся матч в рамках 17 тура чемпионата Испании "Валенсия" - "Барселона", игра завершилась ничьей 1:1.

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Украинец Роман Яремчук попал в стартовый состав и поиграл до 61-й минуты, после чего его заменили на Серхи Каньоса. Главный тренер "Валенсии" Рубен Барах прокомментировал действия украинца на поле:

"Роман прессинговал, когда надо было, пытался играть вертикально. Я не хотел рисковать его травмой, поэтому и произошла смена. Вчера на поле он хорошо себя показал".

Также тренер назвал фамилию Яремчука в контексте разговоров о положительных моментах в коллективе:

"Позитив - это атмосфера, которая царит у нас. То, что мы удержали свои позиции, игроки, которых мы привлекли, такие как Гильямон, Яремчук, Хесус Васкес... Но что выделяется больше всего - это общение, которое я почувствовал между болельщиками и футболистами. Болельщики чувствуют, что игроки не остаются равнодушными и они ценят это".

Напомним, после ничьей с "Барселоной", "Валенсия" разместилась на 10 месте в турнирной таблице Ла Лиги.