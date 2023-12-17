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Яремчук провел 11 матч в Ла Лиге. Он стал седьмым украинцем, которому это удалось

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Рекордсменом является Виктор Цыганков

Яремчук провел 11 матч в Ла Лиге. Он стал седьмым украинцем, которому это удалось

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке "Валенсии" против "Барселоны" украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе. Для нападающего это был 11-й матч в текущем сезоне Ла Лиги.

Яремчук стал седьмым украинцем, которому подчинилась данная отметка. Ранее минимум 11 матчей в чемпионате Испании сыграли: Виктор Цыганков (33 матча), Евгений Коноплянка (32), Артем Кравец (26), Андрей Лунин (20), Артем Довбик (15) и Дмитрий Чигринский (12).

На счету Яремчука пока нету ни одного голевого действия. В то же время наиболее результативным украинским футболистом в Ла Лиге является Виктор Цыганков (6 голов + 9 ассистов). На втором месте идет Артем Довбик (8+5), а третье занимает – Евгений Коноплянка (4+6).

Арендное соглашение Яремчука с “Валенсией” действует до конца текущего сезона. Его контракт с “Брюгге” завершается летом 2026 года.

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Евгений Коноплянка Дмитрий Чигринский Артем Кравец Роман Яремчук Барселона Валенсия Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин
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