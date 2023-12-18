Чемпион Италии заинтересовался Луниным, - СМИ
Основной вратарь Наполи Марета летом может покинуть клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
24-летний украинский голкипер мадридского "
Как сообщает издание Okfichajes, "Наполи" летом может покинуть основной кипер команды Алекс Марет, так как у него заканчивается контракт, который, вероятно, не будет продлен.
Поэтому клуб из Неаполя уже начал думать о будущем и составлять список потенциальных киперов, которые можно подписать на замену Марету. Входит в этот шорт-лист и Лунин.
В "Наполи" исходят из того, что в текущем сезоне Лунин показывает вполне уверенную игру и в следующем сезоне вряд-ли захочет быть за спиной у Куртуа. Также немаловажным является тот фактор, что контракт украинца с "Реалом" заканчивается летом и его можно будеть подписать на правах свободного агента.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро, а его контракт с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.
В текущем сезоне украинец провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
Популярное сейчас
- Зинченко против обидчика Шахтера. Состоялась жеребьевка 1/8-й финала ЛЧ
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Подвиги Трубина, Арсенал возглавил АПЛ, Лунин вернулся в основу Реала. Главные новости за 17 декабря
- Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО