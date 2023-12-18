  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чемпион Италии заинтересовался Луниным, - СМИ
В тренде

Чемпион Италии заинтересовался Луниным, - СМИ

Наши за границей
Обновлено

Основной вратарь Наполи Марета летом может покинуть клуб

Чемпион Италии заинтересовался Луниным, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

24-летний украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в сферу интересов итальянского "Наполи".

Как сообщает издание Okfichajes, "Наполи" летом может покинуть основной кипер команды Алекс Марет, так как у него заканчивается контракт, который, вероятно, не будет продлен.

Читайте такжеЛунин набрал форму. В Реале надеются, что он будет составлять реальную конкуренцию Куртуа

Поэтому клуб из Неаполя уже начал думать о будущем и составлять список потенциальных киперов, которые можно подписать на замену Марету. Входит в этот шорт-лист и Лунин.

В "Наполи" исходят из того, что в текущем сезоне Лунин показывает вполне уверенную игру и в следующем сезоне вряд-ли захочет быть за спиной у Куртуа. Также немаловажным является тот фактор, что контракт украинца с "Реалом" заканчивается летом и его можно будеть подписать на правах свободного агента.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро, а его контракт с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне украинец провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

По теме
yellow-arrow
Селтик отказался от идеи подписания Лунина
yellow-arrow
Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 Кубка Английской Лиги
yellow-arrow
Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
Реал (Мадрид) Наполи Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OK Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости