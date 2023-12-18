Чемпион Италии заинтересовался Луниным, - СМИ

24-летний украинский голкипер мадридского " Реала " Андрей Лунин попал в сферу интересов итальянского "Наполи".

Как сообщает издание Okfichajes, "Наполи" летом может покинуть основной кипер команды Алекс Марет, так как у него заканчивается контракт, который, вероятно, не будет продлен.

Поэтому клуб из Неаполя уже начал думать о будущем и составлять список потенциальных киперов, которые можно подписать на замену Марету. Входит в этот шорт-лист и Лунин.

В "Наполи" исходят из того, что в текущем сезоне Лунин показывает вполне уверенную игру и в следующем сезоне вряд-ли захочет быть за спиной у Куртуа. Также немаловажным является тот фактор, что контракт украинца с "Реалом" заканчивается летом и его можно будеть подписать на правах свободного агента.

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Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро, а его контракт с "Реалом" официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

В текущем сезоне украинец провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".