Гитченко: Думаю, АПЛ не видела еще и половины таланта Мудрика
Когда-то Михаил набирался опыта в Десне
фото из свободных источников
39-летний защитник "Полесья" Андрей Гитченко вспомнил, как в свое время играл с тогда еще совсем юным Михаилом Мудриком в "Десне".
– Вы в "Десне" застали, возможно, самого талантливого одноклубника за всю карьеру…
– Вы о Мудрике?
– А что, слишком громкое представление?
– Да нет, почему же. Большого таланта футболист. Конечно, интересно было бы с ним и против него сыграть сейчас – когда он еще повзрослел, отбросил еще больше элементов детско-юношеского футбола…
– Что, вспоминаются какие-то моменты, когда "Десна" изрядно выбивала из будущей звезды футбольный эгоизм?
– Коллектив был у нас очень хороший. Если замечания делали, то конструктивны, а не "втыки". Думаю, Миша на многое обратил внимание. Теперь он больше играет на команду. Больше воздерживается от игры на себя в пользу общих действий. Вообще, конечно, у него все впереди. Думаю, АПЛ не видела еще и половины таланта Мудрика. Очень одаренный футболист.
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