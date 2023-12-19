Гитченко: Думаю, АПЛ не видела еще и половины таланта Мудрика

39-летний защитник "Полесья" Андрей Гитченко вспомнил, как в свое время играл с тогда еще совсем юным Михаилом Мудриком в "Десне".

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– Вы в "Десне" застали, возможно, самого талантливого одноклубника за всю карьеру…

– Вы о Мудрике?

– А что, слишком громкое представление?

– Да нет, почему же. Большого таланта футболист. Конечно, интересно было бы с ним и против него сыграть сейчас – когда он еще повзрослел, отбросил еще больше элементов детско-юношеского футбола…

– Что, вспоминаются какие-то моменты, когда "Десна" изрядно выбивала из будущей звезды футбольный эгоизм?

– Коллектив был у нас очень хороший. Если замечания делали, то конструктивны, а не "втыки". Думаю, Миша на многое обратил внимание. Теперь он больше играет на команду. Больше воздерживается от игры на себя в пользу общих действий. Вообще, конечно, у него все впереди. Думаю, АПЛ не видела еще и половины таланта Мудрика. Очень одаренный футболист.