"Он будет одним из лучших вратарей мира", - легендарный кипер Бенфики Силвиньо расхвалил Трубина
В Бенфике считают, что Трубин вратарь, достойный клуба
Benfica
Легендарный голкипер "Бенфики" Силвиньо в интервью изданию Record высказался о прогрессе украинского вратаря португальского клуба Анатолия Трубина.
Напомним, что Сильвиньо защищал ворота "Бенфики" на протяжении 10 лет (с 1984 по 1994), отыграв 184 матча в высшей португальской лиге. По завершению карьеры он работал ассистентом Жозе Моуриньо в качестве тренера вратарей во многих топовых клубах.
"Он придал уверенность как защите, так и полузащите. Все это улучшает игру команды. Он вратарь, достойный клуба. У "Бенфики" есть вратарь, который станет одним из лучших в мире.
У него большая подвижность и ловкость, несмотря на его двухметровый рост. В игре с "Брагой" (1:0) он очень быстро отреагировал, когда уже падал в другую сторону, и сумел отразить очень сложный удар. Ему удалось принести "Бенфике" еще 2 очка.
Есть некоторые детали, которые ему нужно улучшить. К примеру, игру на выходе. Это мелочи, которые случаются, потому что он еще очень молод. Кроме того, никто уже не сомневается в его потенциале", – сказал Силвиньо.
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