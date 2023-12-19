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"Он будет одним из лучших вратарей мира", - легендарный кипер Бенфики Силвиньо расхвалил Трубина

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В Бенфике считают, что Трубин вратарь, достойный клуба

"Он будет одним из лучших вратарей мира", - легендарный кипер Бенфики Силвиньо расхвалил Трубина

Benfica

Новина українською

Легендарный голкипер "Бенфики" Силвиньо в интервью изданию Record высказался о прогрессе украинского вратаря португальского клуба Анатолия Трубина.

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Напомним, что Сильвиньо защищал ворота "Бенфики" на протяжении 10 лет (с 1984 по 1994), отыграв 184 матча в высшей португальской лиге. По завершению карьеры он работал ассистентом Жозе Моуриньо в качестве тренера вратарей во многих топовых клубах.

"Он придал уверенность как защите, так и полузащите. Все это улучшает игру команды. Он вратарь, достойный клуба. У "Бенфики" есть вратарь, который станет одним из лучших в мире.

У него большая подвижность и ловкость, несмотря на его двухметровый рост. В игре с "Брагой" (1:0) он очень быстро отреагировал, когда уже падал в другую сторону, и сумел отразить очень сложный удар. Ему удалось принести "Бенфике" еще 2 очка.

Есть некоторые детали, которые ему нужно улучшить. К примеру, игру на выходе. Это мелочи, которые случаются, потому что он еще очень молод. Кроме того, никто уже не сомневается в его потенциале", – сказал Силвиньо.

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Бенфика (Лиссабон) Силвиньо Анатолий Трубин
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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