Трубин лучший игрок матча с Брагой по версии WhoScored и Sofascore
Седьмой сухой матч Анатолия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл на ноль в гостевом матче 14-го тура чемпионата Португалии против "Браги" (1:0).
Это седьмой сухой матч 22-летнего украинца в 18 играх за португальский клуб, в остальных 11 он пропустил 16 мячей.
Вратарь получил от WhoScored и Sofascore оценки 8,2 и 8,4 - это самые высокие баллы в составе обеих команд.
Показатель голов, которые предотвратил Трубин, составил 0,95.
В активе украинца 6 сейвов, 51 касание мяча, 25 точных передач из 38 (66%), 3 выноса мяча, 2 выигранные верховые дуэли и 1 заработанный фол. Также он получил желтую карточку за задержку времени.
Популярное сейчас
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- Примера. Реал Мадрид - Вильярреал 4:1. Борьбы не вышло, но Лунин все равно пропустил
- Украинские спецслужбы нашли прослушку в кабинете, которым мог бы пользоваться Залужный
- Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО