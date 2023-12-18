Трубин лучший игрок матча с Брагой по версии WhoScored и Sofascore

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл на ноль в гостевом матче 14-го тура чемпионата Португалии против "Браги" (1:0).

Это седьмой сухой матч 22-летнего украинца в 18 играх за португальский клуб, в остальных 11 он пропустил 16 мячей.

Вратарь получил от WhoScored и Sofascore оценки 8,2 и 8,4 - это самые высокие баллы в составе обеих команд.

Показатель голов, которые предотвратил Трубин, составил 0,95.

В активе украинца 6 сейвов, 51 касание мяча, 25 точных передач из 38 (66%), 3 выноса мяча, 2 выигранные верховые дуэли и 1 заработанный фол. Также он получил желтую карточку за задержку времени.