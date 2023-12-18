  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин лучший игрок матча с Брагой по версии WhoScored и Sofascore
В тренде

Трубин лучший игрок матча с Брагой по версии WhoScored и Sofascore

Наши за границей

Седьмой сухой матч Анатолия

Трубин лучший игрок матча с Брагой по версии WhoScored и Sofascore

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин отыграл на ноль в гостевом матче 14-го тура чемпионата Португалии против "Браги" (1:0).

Это седьмой сухой матч 22-летнего украинца в 18 играх за португальский клуб, в остальных 11 он пропустил 16 мячей.

Вратарь получил от WhoScored и Sofascore оценки 8,2 и 8,4 - это самые высокие баллы в составе обеих команд.

Показатель голов, которые предотвратил Трубин, составил 0,95.

В активе украинца 6 сейвов, 51 касание мяча, 25 точных передач из 38 (66%), 3 выноса мяча, 2 выигранные верховые дуэли и 1 заработанный фол. Также он получил желтую карточку за задержку времени.

Трубин лучший игрок матча с Брагой по версии WhoScored и Sofascore - изображение 1
Трубин лучший игрок матча с Брагой по версии WhoScored и Sofascore - изображение 2
По теме
yellow-arrow
Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
yellow-arrow
Реал разгромил Вильярреал. Лунин получил самые низкие оценки в составе мадридцев
yellow-arrow
Анатолий Трубин – лидер топ-5 лиг по показателю отведенных голов
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости