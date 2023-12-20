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Президент Реала высказался о вратарской позиции в команде

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Кепа или Лунин?

Президент Реала высказался о вратарской позиции в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес высказался о вратарской позиции в своей команде.

Напомним, что в матче против и "Вильярреала" (4:1) 17 декабря стоял украинец Андрей Лунин, однако на следующий поединок против "Алавеса" главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявлял, что поставит Кепу Аррисабалагу.

"У нас отличная команда, широкий состав, и есть два прекрасных голкипера. Мы уверены как в Лунине, так и в Аррисабалаге", – рассказал Перес.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

В то же время Кепа отстоял в 14 матчах, в которых пропустил 12 мячей и 6 поединков отстоял на ноль.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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