Президент Реала высказался о вратарской позиции в команде
Кепа или Лунин?
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "
Напомним, что в матче против и "Вильярреала" (4:1) 17 декабря стоял украинец Андрей Лунин, однако на следующий поединок против "Алавеса" главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявлял, что поставит Кепу Аррисабалагу.
"У нас отличная команда, широкий состав, и есть два прекрасных голкипера. Мы уверены как в Лунине, так и в Аррисабалаге", – рассказал Перес.
Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".
В то же время Кепа отстоял в 14 матчах, в которых пропустил 12 мячей и 6 поединков отстоял на ноль.
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