Президент Реала высказался о вратарской позиции в команде

Президент " Реала " Флорентино Перес высказался о вратарской позиции в своей команде.

Напомним, что в матче против и "Вильярреала" (4:1) 17 декабря стоял украинец Андрей Лунин, однако на следующий поединок против "Алавеса" главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заявлял, что поставит Кепу Аррисабалагу.

"У нас отличная команда, широкий состав, и есть два прекрасных голкипера. Мы уверены как в Лунине, так и в Аррисабалаге", – рассказал Перес.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 9 матчей за королевский клуб, пропустив 6 мячей. В 4 поединках украинец отстоял "на ноль".

В то же время Кепа отстоял в 14 матчах, в которых пропустил 12 мячей и 6 поединков отстоял на ноль.