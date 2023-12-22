Трубин пропустил 1 гол в матче Кубка Португалии и получил средние оценки за поединок
Бенфика разгромила команду второго дивизиона АВС со счетом 4:1
Фото: Instagram
В четверг, 21 декабря, "Бенфика" в рамках Кубка Португалии примет клуб второго дивизиона АВС.
В стартовом составе хозяев вышел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил первый гол уже на 21-й минуте после красивого дальнего удара.
Впрочем, затем "орлы" взялись за дело и не дали усомниться в своем превосходстве. 4 гола от "Бенфики" и итоговый счет 4:1 в пользу лиссабонцев.
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Ну и по итогам матча Трубин получил от статистического портала SofaScore среднюю оценку 6.7.
При этом кипер за матч сделал 3 сэйва (1 из-за пределов штрафной), отдал 21 точный пас из 26 в целом (81% точности), из них 7 длинных передач (2 точных).
Гол в ворота Трубина:
Banger from John Mercado for AVS vs Benfica in the Taca da Liga. ????????— Footy Condor ???????? (@FootyCondor) December 21, 2023
What a setting to score a goal like this!
pic.twitter.com/PfAgH6vLoc
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