Трубин пропустил 1 гол в матче Кубка Португалии и получил средние оценки за поединок

В четверг, 21 декабря, "Бенфика" в рамках Кубка Португалии примет клуб второго дивизиона АВС.

В стартовом составе хозяев вышел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил первый гол уже на 21-й минуте после красивого дальнего удара.

Впрочем, затем "орлы" взялись за дело и не дали усомниться в своем превосходстве. 4 гола от "Бенфики" и итоговый счет 4:1 в пользу лиссабонцев.

Ну и по итогам матча Трубин получил от статистического портала SofaScore среднюю оценку 6.7.

При этом кипер за матч сделал 3 сэйва (1 из-за пределов штрафной), отдал 21 точный пас из 26 в целом (81% точности), из них 7 длинных передач (2 точных).

Гол в ворота Трубина:

Banger from John Mercado for AVS vs Benfica in the Taca da Liga. ????????



What a setting to score a goal like this!



