Большие авансы. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Правый защитник

Без оговорок не обойтись. Очевидно, что Максим Таловеров – не правый защитник, и его появление в символической сборной года в этой роли – это условность. Таловеров действует в центре тройки защитников “ЛАСКа”, а иногда играет левого центрального. С позицией правого фулбека 23-летний Таловеров связан только воспоминаниями – в детстве, будучи капитаном различных детских команд “Шахтера”, он выводил под руку на матчи “горняков” своего кумира Дарио Срна.

Не так много украинских защитников, а тем более уж правых защитников, можно встретить в европейских чемпионатах. Таловеров авансом попал в символическую сборную, однако в 2023 году у него было много поводов для гордости.

Таловеров был одним из лидеров молодежной сборной Украины, которая пробилась на Олимпийские игры, и вышла в полуфинал Евро-2023. Позже игрок “ЛАСКа” получил и дебютный вызов в национальную сборную, который хоть и имел скорее ознакомительный характер, однако был полезен, как для самого игрока, так и для тренерского штаба Сергея Реброва.

С февраля Таловеров играет в аренде в австрийском “ЛАСКе”. В сезоне 2023/24 украинец принял участие в 20 матчах своей команды, один из них – на легендарном “Энфилде”, против “Ливерпуля” в Лиге Европы. Таловеров играет в чемпионате, который кишит европейскими скаутами. Он мечтает о топ-5 и Лиге чемпионов. Он трудолюбив, вдумчивый, и является убежденным трезвенником. Его не пугают трудности, с которыми он уже не раз сталкивался в своей карьере, но преодолевал их силой своего своеобразного характера.

Таловеров занимался в академии “Шахтера”, и видел себя в будущем капитаном и лидером донецкой команды. Однако в 2016 году ему указали на дверь. Так об этом эпизоде вспоминает сам футболист в своем блоге: “В один из зимних дней 2016 года, меня подозвал главный тренер команды Геннадий Александрович Зубов и сказал, что с моей травмой, тренерский штаб и клуб не хотят меня тренировать, потому что дальнейшие тренировки опасны и может стать хуже для моего здоровья, а никто не хочет, чтобы это оставалось на его совести. У меня было защемление нерва в спине, достаточно болезненная травма, хотя, даже через боль я тренировался до тех пор, пока мог. Но тем не менее, зимой 2016 года моя карьера в “Шахтере” завершилась, а все мечты растаяли как снег”.

Таловеров был на просмотре в киевском “Динамо”, оставил о себе хорошее впечатление на тренировках, но затем в первом же спарринге сломал руку. Ему не предложили контракт. Затем были полгода в молодежной команде “Арсенала”, и наконец два с половиной года в молодежных командах “Олимпика”. Тех самых командах, которые в 2019 году были исключены из соревнований за договорные матчи.

Таловеров уверяет, что не участвовал в сговоре, и с теплотой вспоминает этот период: “В “Олимпик” я пришел с ростом 187 см, а сейчас у меня 195 см, поэтому не соглашусь с теми, кто считает, что в “Олимпике” нельзя вырасти!”. В 18-м летнем возрасте футболист решил присоединится к дублю ческой команды “Ческе-Будеевице”. Почему Чехия? Все очень просто. У Таловерова не было еще ни одного матча во взрослом футболе, однако его амбиции никуда не исчезли. В Чехии, считал молодой футболист, у него будет больше шансов “засветиться” перед европейскими скаутами.

Таловеров занимался оттачиваем своего ремесла, сведя внефутбольную активность до минимума. Тренировки, матчи, восстановление, еда, сон. “Чешским языком еще владею не настолько, чтобы рисковать пойти в парикмахерскую или с интересом посмотреть фильм в кинотеатре. Лучше я посплю дома”.

За три года в “Ческе-Будеевице” Таловеров прошел путь от молодежной команды до одного из лидеров клуба, и его пригласила “Славия”. Однако в гранде чешского футбола молодой украинец встретится с очередным препятствием. Бессменному тренеру “Славии” Йиндржиху Трпишовскому Таловеров не нужен. Украинец провел полгода в “Славии”, затем отправился в аренду в “Слован”, а после него в – “ЛАСК”.

Что собой представляет Таловеров как защитник? У него хорошие физические данные, и он не отказывается от силовой борьбы. Он из тех защитников, которые любят выполнять защитные действия – действовать агрессивно, бросаться на соперника, активно вступать в отбор. “Я уверенно вошел в игру, совершил много отборов и перехватов, от которых получаю максимальное удовольствие”, – писал Таловеров, еще играя в дубле “Ческе-Будеевице”. Удовольствие от этих действий не исчезло, однако во взрослом футболе украинский центрбек вынужден действовать более взвешенно.

В Лиге Европы Таловеров забил свой первый гол за “ЛАСК” в победном матче с “Юнионом”, однако в целом еврокубковая кампания сложилась неудачно для команды из Линца. Пять поражений в шести турах, и последнее место в группе. Таловеров был не безгрешен – матчи с “Ливерпулем” и “Тулузой” в пятом и шестом турах были малоудачными в исполнении украинца.

Что ждет Таловерова летом? После успешного Евро U-21 было много разговоров об интересе к нему со стороны немецких клубов. Переход с “младшей” Бундеслиги в “старшую” – это логичный шаг. Но просто факт присутствия своего имени в скаутских списках и базах данных больших клубов еще ничего не означает. Таловерову 23, но ему еще есть куда прибавлять и сам футболист это тоже понимает. Пожелаем ему попасть в нашу символическую сборную-2024 уже без всяких авансов.