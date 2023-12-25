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Украинский защитник Осиека заинтересовал Зарю и ряд европейских клубов

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Сейчас он играет в аренде в Хорватии

Украинский защитник Осиека заинтересовал Зарю и ряд европейских клубов

Фото: instagram.com/nkosijek

Новина українською

Украинский защитник "Осиека" Александр Драмбаев, принадлежащий "Шахтеру", может досрочно покинуть хорватский клуб.

У него появилось немало выгодных вариантов продолжения карьеры, сообщает Sport Arena.

По информации источника, в услугах Драмбаева заинтересованы клубы из Бельгии, Нидерландов и Польши. Также фланговый защитник входит в список игроков, которыми в ближайшее время может усилиться "Заря".

Аренда украинца действует до конца текущего сезона, а в соглашении имеется опция выкупа. Его контракт с "Шахтером" действителен до 30 июня 2025 года.

В чемпионате Хорватии 22-летний Драмбаев провел 16 поединков без голевых действий.

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Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Осиек Александр Драмбаев
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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