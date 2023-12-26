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Забарный с новой прической выйдет в старте Борнмута на матч с Фулхэмом

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Стартовые составы команд

Забарный с новой прической выйдет в старте Борнмута на матч с Фулхэмом

twitter.com/afcbournemouth

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 декабря, в рамках 19-го тура АПЛ "Борнмут" примет "Фулхэм". Матч начнется в 17:00.

В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский центральный защитник Илья Забарный.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что Забарный в текущем сезоне провел за "Борнмут" 19 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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