Забарный с новой прической выйдет в старте Борнмута на матч с Фулхэмом
Стартовые составы команд
twitter.com/afcbournemouth
Сегодня, 26 декабря, в рамках 19-го тура
В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский центральный защитник Илья Забарный.
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Ну и отметим, что Забарный в текущем сезоне провел за "Борнмут" 19 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Our team for #BOUFUL ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 26, 2023
Alex Scott and Justin Kluivert start and Max Aarons makes a return to the bench ???? pic.twitter.com/MEdodFtWWS
Your Boxing Day Fulham! ????#BOUFUL pic.twitter.com/2xFfHj46i0— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 26, 2023
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