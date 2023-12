Забарный с новой прической выйдет в старте Борнмута на матч с Фулхэмом

Сегодня, 26 декабря, в рамках 19-го тура АПЛ "Борнмут" примет "Фулхэм". Матч начнется в 17:00.

В стартовом составе хозяев уже традиционно выйдет украинский центральный защитник Илья Забарный.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и отметим, что Забарный в текущем сезоне провел за "Борнмут" 19 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Our team for #BOUFUL ????



Alex Scott and Justin Kluivert start and Max Aarons makes a return to the bench ???? pic.twitter.com/MEdodFtWWS