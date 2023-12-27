Пожиратель топов. Сборная 2023-го года среди украинских легионеров по версии UA-Футбол. Левый защитник

Приключения бывшего левого защитника киевского "Динамо" в Англии начались еще в 2022 году. Именно в первый день того года на официальном сайте "Эвертона" было объявлено о его подписании, после чего ливерпульский клуб начал привлекать к себе немало внимания со стороны украинских болельщиков.

Начало карьеры Виталия на "Гудисон Парк" вряд ли можно назвать успешным или многообещающим, однако после трансфера любого иностранного игрока в АПЛ мы всегда слышим уже привычную мантру "дайте ему время адаптироваться". Иногда, дело не во времени на адаптацию, игрок просто не соответствует уровню чемпионата, в который он прибыл, но это точно не о Виталии Миколенко. Он является прекрасным примером того, как благодаря тяжелой работе и преданности своему делу можно достигать новых, невиданных ранее вершин. Именно поэтому он и попадает в нашу символическую сборную года среди украинских легионеров.

Причины тяжелого старта в Англии

Важно отметить, что неуверенное начало карьеры в ливерпульском клубе - это не просто банальная история о необходимости времени на адаптацию, этому есть вполне логичное объяснение: у Виталия была проблема со здоровьем, а именно - боль в бедре. Эта проблема была обнаружена в январе того же 2022 года, когда во время тренировки перед матчем против "Астон Виллы" украинец почувствовал боль, которая заставила его упасть на колени.

Эту проблему долгое время маскировали и Миколенко приходилось играть через боль, что явно не добавляло ему уверенности на поле.

"С момента той тренировки я чувствовал постоянную боль в бедре. Я только присоединился к клубу и произошло вот такое. Очевидно, я хотел играть. К счастью, я мог выходить на поле и играть через боль, впрочем это все равно ограничивало мое движение на поле, я не чувствовал себя полностью свободным. "Я также пропустил конец прошлого сезона из-за другого повреждения, у меня были проблемы с квадрицепсом, но когда меня вызвали в национальную сборную, то проблемы с бедром снова вернулись", - рассказал Виталий официальному сайту "Эвертона".

В таком травматическом темпе он провел 18 месяцев, после чего решил сделать операцию, чтобы раз и навсегда избавиться от дискомфорта в бедре. Именно летом 2023-го защитник лег под нож, из-за чего пропустил предсезонные сборы своей команды, что в итоге имело свое влияние на старт сезона.

Буквально в начале этой кампании Английской Премьер-лиги Миколенко был стабильно запасным игроком и он не сыграл ни одной минуты в первых четырех турах. Но это было сознательное и взвешенное решение главного тренера "ирисок" Шона Дайча, который проповедует слегка старомодный, но физически сильный футбол, для воплощения которого каждый футболист команды должен быть чуть ли не в идеальных физических кондициях. Виталий явно не был в таких кондициях, пропустив почти всю предсезонную подготовку, ему нужно было догонять своих партнеров. И он не только догнал, но и перегнал любого из конкурентов за позицию левого защитника.

Как только Дайч выпустил Виталия на его первый матч в новом сезоне, на скамейку запасных (по крайней мере по собственному желанию) украинца он больше не сажал.

Почему Миколенко такой крутой?

Чтобы ответить на этот вопрос, лучше сначала осознать, а почему раньше он не был настолько крутым. Не все же объясняется травмой или дискомфортом, это лишь отягчающие обстоятельства, не так ли?

И рассматривая эту проблему, мы увидим прямую зависимость между игрой команды в целом и игрой Виталия в частности. За время работы в клубе Фрэнка Лампарда в качестве главного тренера, "ириски" не отличались надежной обороной, да и в атаке все было крайне печально. От этого страдал и Миколенко: в команде не было стабильной и компактной системы при защите, из-за чего украинец, который не так давно приехал в Англию, не всегда понимал как и где ему нужно располагаться. Заметим, что это было проблемой не только Виталия, но ему, как новичку лиги и человеку, который на тот момент еще не полностью преодолел языковой барьер, это было особенно сложно.

Приход Шона Дайча изменил все. Хотя, было бы странно, если бы мастер игры от обороны не смог бы настроить четкую и работающую систему сзади. Благодаря точечным изменениям и активной поддержке со стороны партнеров, ширина зоны ответственности у Миколенко стала меньше, от чего и потенциальные недостатки в его игре стали не такими заметными.

Игровой профайл Виталия прекрасно подходит Шону Дайчу и футбольному стилю, которого он придерживается. Это прежде всего надежная игра в обороне, а уже потом подключение к атакам и поддержка партнеров впереди. Хотя и в атаке украинец никогда не теряется и нанести хороший удар или сделать мастерский навес - это вообще не проблема. Однако некоторые эксперты удивляются тому, почему такой талантливый игрок настолько мало влияет на игру команды в атаке, у него есть потенциал для большего. Однако сам Миколенко находит на это очень простой ответ, который ему точно подсказал его главный тренер:

"Да, я читал так много историй, где люди критиковали меня и говорили, что я мало влияю на атаку, я лишь защитник, который умеет обороняться. Но для меня это вообще не проблема. Я могу играть и в атаке, я подключаюсь, когда есть такая возможность. Но когда ты играешь против топ-команд и топ-футболистов, типа Букайо Сака или Мо Салаха, то у тебя не будет так много возможностей выбегать в атаку. "У каждой команды есть замечательные вингеры, но я знаю, что должен подключаться к атакам только когда это поможет команде. Да и вообще, я - защитник. Поэтому защита должна быть самой важной, но я доволен и своим вкладом в атакующую игру команды".

Поэтому даже такая критика выглядит сомнительно, ведь вы хотите либо надежности в обороне и держать даже лучших вингеров мира под собственным контролем, либо постоянных подключений к атаке, одновременно просто не получается. И самое важное здесь то, что Миколенко может дать достаточно качества в обороне, чтобы фамилии Салаха, Сака или любого другого вингера мы слышали максимально редко.

В этом сезоне он уже дважды признавался лучшим игроком своей команды в матчах Английской Премьер-лиги. 4-го ноября он прекрасно справился с Симоном Адингра, но тогда он и забил гол, поэтому высокая оценка в основном обосновывается именно действиями в атаке. Однако в матче с "Челси" он и без активных действий в атаке показал, как можно собственноручно закрывать Коула Палмера и всю компанию из лондонского клуба, которая пыталась атаковать по правому флангу. Скорость, умение выбрать позицию, читать эпизод и наличие хорошей физической подготовки - это основа, которая и сделала Миколенко одним из лучших фланговых защитников АПЛ в этом сезоне.

Любимец болельщиков

Вот как вообще понять, подходит ли игрок команде? Конечно, прежде всего мы обращаем внимание на тактические наработки тренера и прогнозируем, подойдет ли туда тот или иной футболист. Как оказалось, у Виталия с Дайчем железобетонный match, но это не единственная причина, почему украинец настолько хорошо вписывается в эту команду.

Очень важна и связь с болельщиками, чтобы чувствовать себя комфортно не только на поле, но и за его пределами. Украинец никогда не стеснялся работать и добросовестно выполнять свою работу, по-другому в команде Шона Дайча в основе играть не будешь. Уже эта маленькая деталь в характере Виталия отзывается в сердцах болельщиков на "Гудисон Парк".

Этим фанатам не нужен красивый парень, который будет делать яркие фото для Instagram. Им нужен боец, который всем телом будет показывать, что ему не все равно, что он готов биться за этот клуб, что он делает все от себя зависящее. Это все о Миколенко и именно такое профессиональное отношение к работе заработало ему немалый уровень благосклонности с трибун.

Вместе с тем, Виталий наконец преодолел языковой барьер, который так мешал его финальному и очень красивому воссоединению с этой командой и этим городом:

"Мы не лучшим образом начали этот сезон, мне было обидно, что я не мог помогать команде, но теперь я снова чувствую в себе силы и теперь я чувствую этот клуб как свою семью, как свою футбольную семью, правда. "Я чувствую себя здесь счастливым, я наконец могу куда больше общаться с партнерами по команде в раздевалке. Да и вообще, я здесь уже два года и нашел особую связь с некоторыми игроками. Мы чувствуем себя очень близкими, как семья", - рассказал Миколенко в интервью официальному сайту "Эвертона".

Нужно ли Виталию думать о смене клуба или даже лиги? Учитывая то, насколько все успешно и гармонично складывается у него в "Эвертоне", ответ очевиден — нет. Этот клуб и этот тренер как будто созданы для идеального тандема с украинцем, впрочем, если у Миколенко есть амбиции идти выше, мы точно не собираемся его за это критиковать. Это замечательный игрок, который перевернул свою жизнь в английском футболе за несколько месяцев. От проблем с бедром до пожирания всех топ-вингеров АПЛ немалый путь, но он пройден максимально успешно.