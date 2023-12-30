Чеберко: У президента Коламбус Крю бабушка и дедушка из Днепропетровской области

Защитник действующего чемпиона МЛС "Коламбус Крю" Евгений Чеберко рассказал, что президент клуба Тим Безбатченко имеет украинские корни.

“Общались об этом, когда он мне звонил. У него бабушка и дедушка, если не ошибаюсь, из Днепропетровской области. Но он родился там в Штатах.

Он не знает украинский язык, но говорил мне, что я должен его научить. Я ему тоже сказал, что у меня английский окей, но когда приехал в Америку, понял, что еще многому учиться. Поэтому говорил ему, что он меня будет учить английскому языку, а я его буду учить украинскому.

Там общение между игроками и президентом гораздо легче проходит. Там все на одном уровне. И ты можешь с ним пошутить, как ты шутишь с игроками. Не так, как в Украине, где президент может не приезжать и ты его никогда не видел. У тебя нет номера. Тебе нужно связаться сначала с одним директором, потом со вторым, и, возможно, после тебя кто-нибудь позвонит. А может, и нет. А там все гораздо проще, потому что ты каждый день видишь его на тренировках, можешь с ним общаться. Если у тебя есть вопросы, он будет отвечать”, – сказал Чеберко в интервью Tribuna.com.