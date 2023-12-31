Зинченко из-за травмы не попал в заявку Арсенала на матч против Фулхэма

"Фулхэм" и "Арсенал" встретятся в матче 20 тура АПЛ. Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.

Как сообщает Фабрицио Романо, у украинца небольшая проблема с икрами. О сроках восстановления пока не известно.

В этом сезоне Зинченко провел 18 матчей в составе "канониров" в рамках АПЛ. На его счету один гол и один ассист.

Матч между "Фулхэмом" и "Арсеналом" начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.