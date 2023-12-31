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Зинченко из-за травмы не попал в заявку Арсенала на матч против Фулхэма

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Известен ее характер, однако не о сроках возвращения

Зинченко из-за травмы не попал в заявку Арсенала на матч против Фулхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фулхэм" и "Арсенал" встретятся в матче 20 тура АПЛ. Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.

Как сообщает Фабрицио Романо, у украинца небольшая проблема с икрами. О сроках восстановления пока не известно.

В этом сезоне Зинченко провел 18 матчей в составе "канониров" в рамках АПЛ. На его счету один гол и один ассист.

Матч между "Фулхэмом" и "Арсеналом" начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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