Зинченко из-за травмы не попал в заявку Арсенала на матч против Фулхэма
Известен ее характер, однако не о сроках возвращения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" и "Арсенал" встретятся в матче 20 тура АПЛ. Александр Зинченко не попал в заявку "канониров" на этот поединок.
Как сообщает Фабрицио Романо, у украинца небольшая проблема с икрами. О сроках восстановления пока не известно.
В этом сезоне Зинченко провел 18 матчей в составе "канониров" в рамках АПЛ. На его счету один гол и один ассист.
Матч между "Фулхэмом" и "Арсеналом" начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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