Забарный сыграет в старте Борнмута против Тоттенгема
Тяжелый соперник для команды украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" и "Борнмут" встретятся в рамках 20 тура чемпионата Англии. Украинский центрбек Илья Забарный выйдет в старте "вишенок" на этот поединок.
Our team for #TOTBOU ???? pic.twitter.com/rTuXBWDDYU— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 31, 2023
Это 20-й подряд матч Забарного в текущем сезоне. На его счету три желтые карточки.
Перед этим поединком "Тоттенхэм" идет на пятом месте АПЛ, в то время как "Борнмут" занимает 12 позицию.
Матч начнется в 16.00.
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