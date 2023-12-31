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Забарный сыграет в старте Борнмута против Тоттенгема

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Тяжелый соперник для команды украинца

Забарный сыграет в старте Борнмута против Тоттенгема

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Тоттенхэм" и "Борнмут" встретятся в рамках 20 тура чемпионата Англии. Украинский центрбек Илья Забарный выйдет в старте "вишенок" на этот поединок.

Это 20-й подряд матч Забарного в текущем сезоне. На его счету три желтые карточки.

Перед этим поединком "Тоттенхэм" идет на пятом месте АПЛ, в то время как "Борнмут" занимает 12 позицию.

Матч начнется в 16.00.

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